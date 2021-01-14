Год Быка для Одессы, если верить приметам, обязательно будет успешным. Ведь украшает наш город полная энергии и жизненных сил скульптура символа года – композиция «Похищение Европы», созданная народным художником Украины Александром Токаревым. В начале наступившего года мастер, чьи памятники стали визитной карточкой Одессы, отмечает свой 70-летний юбилей.

О том, как рождались его работы, рассказывает «самый одесский скульптор» Александр ТОКАРЕВ.

«Ленины» для пенсионеров

В детстве, вспоминает Александр Токарев, с мальчишками в футбол не гонял. На радость маме сидел под огромным абрикосовым деревом и лепил. А окончив школу в Ставропольском крае, отправился поступать не в художественное училище, а, с юношеской дерзостью, сразу же – в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Академии художеств СССР.

На экзаменах провалился. Ходил на занятия вольнослушателем. А чтобы получить лимитную прописку в Ленинграде, служил в военизированной пожарной охране, где без выезда по тревоге не обходилось ни одно дежурство.

В академию все же поступил – уже после армии, – хоть брали на факультет всего шесть человек. А окончив вуз, попал по распределению на Одесский художественный производственный комбинат.

– Сначала в основном были бюсты всевозможных вождей мирового пролетариата. Но много «лениных» слепить не удалось. Когда приходили такие заказы, старались их пенсионерам распределить. Потому что очень «интересные» расценки тогда были: бюст Ленина стоил столько же, сколько 3-метровая фигура, допустим, солдата, – делится скульптор. – А мечтали мы о декоративной скульптуре, которой тогда, по сути, в стране не было. Советское государство отмечало свой революционный путь памятниками вождям.

От бюстов вождей – к свободной Европе

Фактически первой декоративной скульптурой в Одессе после засилья советской монументальной пропаганды стала композиция «Похищение Европы». Создана она была к 200-летию города.

– Были и ханжеские опасения, – вспоминает скульптор. – Сложно было сразу от бюстов коммунистических вождей переходить к таким работам.

А некоторые граждане до сих пор недоумевают: при чем здесь древнегреческий миф? Но в каждой такой истории есть скрытый эзотерический смысл, убежден мастер. И в «Похищении Европы» – это достижение победы. А развиваться и стремиться вперед необходимо и человеку, и городу.

Впрочем, не стоит пытаться объяснять все словами. И, скорее всего, далеко не каждый, увидев «Похищение Европы», будет разгадывать символический смысл композиции. Просто восхитится прекрасной скульптурой.

– «Похищение Европы» – мой самый любимый памятник, – признается Александр Токарев. – И в первую очередь потому, что там было очень трудное место для организации пространства. Но мне, кажется, это удалось. Ведь организация архитектурного пространства – одно из главных назначений скульптуры. А если композиция его будет разрушать, какой смысл в нее ни вкладывай, людьми все равно восприниматься не будет.

Площадь для бывших вождей

У настоящей скульптуры, как у восточной притчи, должно быть четыре прочтения, считает Александр Токарев. Это не просто форма – она несет многослойную информацию. И отрицательным героям памятников никогда не делали – это потом история меняла ко многим из них свое отношение.

– Потому при смене общественно-экономической формации памятники у нас начинают рушить, – говорит Александр Токарев. – А в Китае, например, на одной из площадей стоят несколько памятников прежним вождям. Там Мао Цзэдун улыбается своей многозначительной улыбкой одному из императоров династии Цинь, отличавшемуся невероятной жестокостью. У нас бы его снесли и забыли.

О перекличке поэтов и связанном Пушкине

Правда, у городских властей Одессы была не так давно мудрая традиция: ко Дню города украшать его новой скульптурой.

Так появился в Одессе еще один памятник Пушкину. Создать его предложил Александр Токарев. Хотя совсем непросто установить новый памятник поэту, когда практически рядом, на Думской, высится величественный монумент.

– Тогда я сумел убедить, что они будут вполне уместны, и даже между ними возник какой-то разговор. Такой Пушкин, на мой взгляд, был необходим Одессе, – полагает скульптор. – Поэт вышел и ожидает карету. Находясь в ссылке в Одессе, Пушкин неизменно ходил с Т-образной тростью, изготовленной из ружейного ствола. И в моей композиции его руки как бы связаны ею сзади. Ведь в Одессе поэт был не волен. Специалист может спросить: почему Пушкин изображен с бакенбардами? Действительно, в Одессе он их не носил. Но без бакенбард Пушкина просто бы не узнали.

На лавочку – к Утесову, на перекус – к «Цветущей земле»

Сегодня на морвокзале ожидает любимого «Жена моряка» с малышом на руках.

А на Дерибасовской запускает в небо самолетик легендарный одессит Сергей Уточкин.

– Вариантов композиции было много. Ведь Уточкин – личность сложная и многогранная. Поэтому должен быть образ увлеченного человека, который с возрастом не перестает мечтать. А он и был вечным мечтателем, – убежден мастер. – И мой Уточкин – взрослый мальчишка-фантазер. Самолетик я дал ему в левую руку – чтобы композиционно обратить его в сторону Дерибасовской. А потом прочел, что Уточкин действительно был левшой.

Вальяжно присел на лавочку в Горсаду Леонид Утесов. Можно подсесть к еще одной легенде Одессы и, кажется, запросто поболтать.

– «Героические» памятники на постаментах всегда вызывали у меня отторжение. Скульптура должна говорить, должна быть живой, должна быть рядом со зрителем, – убежден Александр Токарев.

И очень доволен, что его памятник атаману Головатому в Базарном сквере «оккупировала» детвора. А у трогательного фонтана «Цветущая земля» на Староконке – назначают встречи, хвастаются покупками, пьют кофе и перекусывают хот-догами.

О «звезде» без качелей и ошибках скульптора

Еще одним подарком ко дню рождения города стал памятник звезде «великого немого» Вере Холодной.

– Скульптура актрисы расположена под деревом, и мой первоначальный вариант – будто бы она в раздумье сидит на качелях. Мне казалось, что этот образ соответствует внутреннему состоянию актрисы: времени неопределенности и трагичности ее судьбы. Но руководство города было категорически против: у нас должна быть скульптура «вандалозащищенная» (термин тогда такой появился). Так что от «веревочек», поддерживающих качели, пришлось отказаться. И я жалею, что не настоял – надо было проявить волю, – досадует скульптор.

– Мне как-то задал вопрос Евгений Михайлович Голубовский: как ты себя чувствуешь, когда проходишь мимо своих скульптур? Я ответил: если сапер погибает сразу, совершив ошибку, то скульптор погибает много раз, когда проходит мимо своих скульптур и видит, что свою ошибку уже исправить не может.

Но, к сожалению, власти оказались не так уж не правы. Несколько лет назад вандалы украли созданную Токаревым бронзовую мемориальную доску народному художнику СССР Михаилу Божию. Пытались похитить памятный знак Михаилу Врубелю. Правда, только повредили – когда увидели, что он не из бронзы, сразу потеряли интерес. Так что теперь бронзовые памятные знаки мастер не делает. Ради безопасности своих творений – «под бронзу» их даже не красит.

Сегодня Одессу украшают 12 монументальных памятников работы Токарева.

– Говорят, что в Одессе памятников много. Но в Ереване, например, жанровые скульптуры расположены через каждые 20-70 метров. По ним ты «читаешь» город, – рассказывает скульптор.

А «прочесть» наш город можно по скульптурным композициям Александра Токарева. Проходя мимо них, хочется остановиться, задуматься, побольше узнать об истории Одессы и легендарных одесситах. И вновь остро почувствовать неповторимость города, в котором нам посчастливилось жить.

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