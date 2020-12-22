Новости Одессы и Одесской области

Что происходило с одесскими памятниками, арт-объектами и скульптурами в 2020-м году?

Что происходило с одесскими памятниками, арт-объектами и скульптурами в 2020-м году?

Не карантином единым жила Одесса в уходящем году. Мы продолжаем одесский памятнико-скульптурно-арт-объектный вояж-2020. Какие необычные события происходили с арт-объектами нашего города?

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Судьба аутентичных скульптур одесского Оперного театра, которые много лет «покоились» под открытым небом на территории одесской экспериментальной мастерской на Молдаванке, сложилась удивительным образом.

скульптуры возле Оперного

Скульптуры с Оперного долгое время были бесхозными

Их отвезли мастерам-реставраторам, и они будут украшать восстанавливаемую усадьбу Курисов.

скульптуры оперного

Скульптуры Оперного будут реставрировать мастера-реставраторы

Скульптуру Ночи на здании мэрии (Старой биржи), которая с прошлого года пугала своим видом (ее повредили и заклеили скотчем), привели в порядок. Пока временно, как этап перед будущей реставрацией.

скульптура ночи до реставрации

Скульптура Ночи на здании мэрии пугала своим видом (ее повредили и заклеили скотчем)

скульптура ночи одесская мэрия

Скульптура Ночи без скотча: так выглядит сейчас скульптура

Вандалы снова изувечили скульптуру «Лаокоон и сыновья» у здания Археологического музея. Один из сыновей Лаокоона остался без трех пальцев. Специалисты восстановили их ручным методом из композиционных материалов. Композиционные материалы обещают в будущем заменить на мраморные.

скульптура лаокоон

Скульптура «Лаокоон и сыновья»

В уходящем году в Одессе успели украсть памятник Христо Ботеву у Прохоровского сквера и вернуть его на место. Памятник украли вандалы и хотели сдать на металлолом. Бдительные одесситы помешали акту вандализма.

памятник христо ботеву одесса

Памятник Христо Ботеву у Прохоровского сквера успели украсть и вернуть на место

Одесский кот Сифон — творение скульптора Татьяны Штыкало — вернулся в родной Замок Монстров и продолжает служить его охранным символом, только теперь он устроился на другом кусочке этой же территории.

кот сифон одесса

Одесский кот Сифон вернулся в родной Замок Монстров

Поменял «прописку» и одесский арт-объект — Нофелет. Он перебрался из Горсада на бульвар Жванецкого.

нофелет одесса

Одесский Нофелет перебрался из Горсада на бульвар Жванецкого

Фото автора, Вячеслава Тенякова и из открытых источников

Ранее мы публиковали: Памятники, скульптуры и арт-объекты Одессы: что появилось в уходящем году и что мы потеряли?

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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