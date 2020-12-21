Новости Одессы и Одесской области

Памятники, скульптуры и арт-объекты Одессы: что появилось в уходящем году и что мы потеряли?

Не карантином единым жила Одесса в уходящем году. Какие памятники, скульптуры и арт-объекты появились на улицах и во дворах города? Какие необычные события происходили с ними? И что мы потеряли из наших интересностей? Отправляемся в одесский памятнико-скульптурно-арт-объектный вояж-2020.

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Какие скульптуры и памятники появились в Одессе?

На ул. Балковской появился памятник варварски уничтоженному в тридцатых годах храму Святого Климента. Это первый в Украине памятник, установленный в честь утраченного достояния архитектуры – кстати, описанного в свое время Ильфом и Петровым в романе «Золотой теленок». Автор памятника – скульптор Сергей Кудрявцев.

памятник уничтоженному собору Св. Климента

Памятник уничтоженному храму Святого Климента

В Одессе, на ул. Княжеской, 27, установили памятник Нобелевскому лауреату, писателю Ивану Бунину. Здесь он жил последнее время перед эмиграцией, здесь он писал свои «Окаянные дни». Автор – скульптор Серафим Чаркин.

памятник Бунину одесса

Памятник писателю Ивану Бунину

Напротив памятника Утесову в Горсаду открыт памятник «Голос Одессы» (скульптор – Виктор Тиблевич).  Это первая в Украине интерактивная скульптура. Она представляет собой бронзовый граммофон. Стоит приставить к QR-коду памятника свой смартфон, и вы услышите чисто одесские звуки – голос Утесова, крики чаек, шум моря, гимн города.

скульптура граммофон утесову

Памятник «Голос Одессы» в Горсаду

В южной части парка имени Т.Г. Шевченко появились настоящая сказочная поляна. Ее «заселили» деревянные скульптуры. Тут вам и старуха с метлой, и богатыри, и медведь, и существа-фэнтези (лесовички), и огромный гриб. Скульптуры выполнены одесским мастером Овнаном Манукяном.

сказочная поляна парк шевченко

Сказочная поляна в парке Шевченко

Сразу три скульптуры в натуральную велчину – Веселый Чувак (Фрунзик Мкртчян), Одесситка (Орнелла Мути), Банкир (Уинстон Черчилль) – появились у Нового базара в Одессе. Появление фигур совпало с выходом из «строгого карантина» и вызвало бурю восторга у одесситов. Сейчас наши герои ушли с улицы и поселились в одном из одесских ресторанов.

веселый чува одесса

Веселый Чувак (Фрунзик Мкртчян)

памятник одесситка орнелла мути

Одесситка (Орнелла Мути)

скульптура банкир одесса

Банкир (Уинстон Черчилль)

На улице Гаванной поселилась мега-хрюшка. Добродушное домашнее животное, ставшее «памятником», арт-объектом, а также рекламным трюком, сразу же сделалось предметом обсуждения в соцсетях. Одни одесситы – в восторге. Другие – совсем наоборот.

скульптура хрюшка одесса

Мега-хрюшка на улице Гаванной

На ул. Польской, рядом со входом в Музей личных коллекций – Дом А.Блещунова – установили уменьшенную копию (оригинал хранится в Музее) восточного божества счастья и долголетия Шоу-Сина (яп. «Дзюродзин», вторая половина XIX века, Япония, фаянс). Автор – скульптор Аркадий Маршак. Скульптура исполняет желания.

скульптура божество счастья

Восточное божество счастья и долголетия Шоу-Син

Во дворе на Молдаванке (ул. Средняя) появилась Рыбачка Соня со связкой бычков и котиком рядом. Создали Сонечку сами жильцы дома, принявшие участие в проекте Школы культуры добрососедства при поддержке Украинского культурного фонда. Позже в этом же дворе появился и Костя-моряк.

скульптура рыбачка соня одесса

Скульптура Рыбачки Сони

скульптура кости-моряка одесса

Скульптура Кости-моряка

Дон Кихот Ламанчский установлен в центре города, на ул. Бунина. Герой Сервантеса стоит  без своего верного Росинанта, но зато со стулом «под старину». Конечно, как многие другие «памятники на ножках» (переносные), это такая современная реклама, заодно и фотозона. На руке Дон Кихота даже красуется браслет-оберег.

скульптура дон кихот одесса

Скульптура Дон Кихота Ламанчского на улице Бунина

Из того, что осталось от старого-старого тополя во дворе на ул. Успенской, была создана композиция:  одесский моряк в тельняшке и с палочкой обнимает внучку-школьницу с портфелем. У их ног – конечно же, котик. Над ними – гроздья винограда. Автор – Александр Коваленко.

скульптура моряка одесса

Скульптура одесского моряка в тельняшке

Другой одесский двор в переулке Маяковского тоже украсился памятником, созданным из того, что осталось от старого дерева. В стволе старого каштана вырезаны две исторические фигуры – поэт Пушкин и его друг – консул Австрии в Одессе Христофор Самуил фон Том. Автор – Александр Коваленко.

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Памятник Пушкину и его другу – Христофору Самуилу фон Тому – из старого дерева

«Гитара Мусоргского, которую он приобрел на Староконном рынке» стала еще одним (шестым по счету) прикольным арт-объектом в серии ему подобных в Летнем театре Горсада.

композиция гитара Мусоргского

«Гитара Мусоргского, которую он приобрел на Староконном рынке»

На углу ул. Жуковского и Александровского проспекта поселился металлический Кот-астроном. Создал его железных дел мастер Кирилл  Максименко.

кот-астроном одесса

Металлический Кот-астроном

Во дворе Музея Утесова появилась телефонная будка. Подняв трубку старого телефона и набрав какую-либо цифру, вы услышите одну из песен в исполнении Леонида Осиповича. Набирайте другую цифру – слушайте еще.

нофелет одесса

Телефонная будка во дворе музея Утесова

На стене новостроя на улице Вячеслава Черновола (угол Пантелеймоновской) появился необычный арт-объект: там «поселился» очень любопытный молодой человек, одетый в летнее. Он, нисколько не стесняясь, ведет с помощью бинокля наблюдение. Рядом – рыжий с белым кот.

скульптура мальчик с биноклем и котом

Скульптура любопытного мальчика

В центре Одессы, на углу Екатерининской и Дерибасовской, перед входом в арку, появился Кот-джентльмен (автор – Татьяна Штыкало). Его установили у дома, где жил легендарный одесский сценарист и юморист Ян Гельман.

кот-джентельмен

Кот-джентльмен в центре Одессы

На Французском бульваре «поселилось» умное семейство – читающие коты.  Автор – Сергей Кудрявцев.

скульптура читающие коты одесса

Скульптура “Читающие коты”

Какие арт-объекты Одесса потеряла?

Мы попрощались с самой известной одесской коровой Роминой, которая много лет располагалась на Дерибасовской у закрывшегося в этом же году знаменитого ресторана.

корова ромина одесса

Одесская корова Ромина

На площади Веры Холодной украли скульптуру кота Трушного Татушного скульптора Сергея Кудрявцева. Клетка, в которой сидел кот-сфинкс, осталась.

клетка кота трушного

Клетка, в которой сидел кот-сфинкс Трушный Татушный

Исчезла фигура Бородача из скульптурной композиции в Горсаду «Одесское время» Михаила Ревы.

композиция одесское время одесса

Скульптурная композиция “Одесское время”

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