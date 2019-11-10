Сам себе психолог: выход на пенсию – не повод опускать руки

Ни для кого не станет открытием, что большинство из нас не умеет жить для себя. Все время мы пытаемся облагородить быт, вырастить детей, заработать деньги, чтобы хватило, как говорится, не только на хлеб, но и на масло. Старшее поколение подтвердит в один голос: как же можно жить иначе, если нас так учили? Для таких людей постоянная занятость делами и повседневная суета – как панцирь. И когда после выхода на пенсию человек уходит с работы, с него слетает этот самый панцирь. Появляется время пожить для себя. Как этому научиться?

Закат жизни или время для себя?

Психолог Ирина Мартынова рассказала, что после выхода на заслуженный отдых люди начинают чувствовать себя никому не нужными и заброшенными. И это не удивительно. Ведь еще некоторое время назад они ежедневно ходили на работу, выходные проводили в кругу семьи, чувствовали себя в центре событий.

– С выходом на пенсию жизнь пожилых людей как бы замедляется. Они останавливаются, чтобы посмотреть на прожитые годы. Начинают анализировать ситуацию и понимают, что не все в жизни было гладко и хорошо, – рассказывает психолог.

Они начинают мысленно исправлять какие-то ошибки прошлого и понимают, что все не так, поэтому совершенно незачем делать что-то дальше. Закрадывается мысль, что выход на пенсию – это логичный закат жизни.

Будьте готовы к неудачам

Чтобы без проблем встретить перемены, которые наступили в жизни, нужно быть прежде всего реалистом. После выхода на пенсию будут какие-то неудачи или мелкие неурядицы, но это не повод опускать руки и предаваться унынию.

Психолог рекомендует быть готовыми к возможным проблемам. Не надо надевать розовые очки и думать, что все сложится само по себе. Как в молодые годы, так и в зрелом возрасте над своей жизнью нужно работать и направлять ее течение в нужное русло.

Также не лишним будет проанализировать прошлые ошибки. Но сделать это нужно не для того, чтобы развить депрессию и переживать зря, а чтобы не наступать на одни и те же грабли несколько раз.

Не рассчитывайте на то, что получится все и сразу. Свои глобальные планы нужно разбить на несколько этапов и четко следовать к намеченной цели.

Важно идти вперед

Ирина Мартынова рекомендует людям предпенсионного возраста обязательно увлечься каким-либо хобби. Тогда после выхода на пенсию будет любимое дело, и переходный период может вовсе не наступить. А если и будет какое-то чувство одиночества и заброшенности, то любимое дело максимально подсластит эту пилюлю.

Что еще рекомендует психолог?

Ни в коем случае не поддавайтесь стереотипам. Все дело в том, что в обществе бытует мнение, что жизнь на пенсии непременно тяжелая. Но в первую очередь все зависит от того, как вы смотрите на этот мир. Откажитесь от этих стереотипов. Для этого нужно интересоваться успешными людьми вашего возраста, которые уже вышли на пенсию и столкнулись с рядом проблем такого же характера, что и вы.

Практикуйте внутреннюю мотивацию. Хандру и депрессию нужно гнать прочь. Фразу типа «Я очень стар для этого» следует заменить на фразу «Все когда-нибудь бывает впервые, и возраст этому не помеха».

Станьте примером для окружающих. Докажите родным, близким, знакомым людям, что жизнь на пенсии – это не серые будни, а интересное продолжение жизни, в которой появилось больше свободного времени, чтобы наслаждаться каждым днем и пожить часть жизни для себя.

Только факты

Если в какой-то момент после выхода на пенсию вы решите погрустить и будете думать, что ничего интересного уже не произойдет – помните, что…

древнегреческий философ Сократ только в 70 лет научился играть на многих музыкальных инструментах и смог овладеть этим искусством в совершенстве;

художник Микеланджело создал свои самые значимые полотна в 80-летнем возрасте;

физик и математик Исаак Ньютон еще в 85 лет был занят неутомимой деятельностью;

драматург Бернард Шоу творил до 94 лет;

писатель Лев Толстой в 82 года управлялся на поле с косой так, что за ним не могли угнаться молодые косцы.

Фото: relexa-hotel-bad-steben.de

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