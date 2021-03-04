Выросшие в начале года тарифы на электроэнергию хотят повысить снова. Так, плата за свет может увеличиться в Украине уже с 1 апреля. В Кабинете министров сейчас разрабатывают несколько вариантов пересмотра тарифов. Рост цен может коснуться как всех потребителей, так и отдельных категорий абонентов.

По подсчетам энергетиков и правительства, реальная стоимость кило­ватт-часа электро­энергии (с учетом расходов на генерацию и транспортировку) составляет более трех гривен. Мы же, напомним, даже после отмены льготного тарифа платим за свет 1,68 гривни.

Илья Полулях, эксперт в сфере электроэнергетики и один из авторов Закона «О рынке электроэнергии», говорит, что 11 областей Украины вообще не платят за электроэнергию как за товар ни одной копейки, поскольку тариф 1,68 гривни покрывает только услуги по доставке и распределению. Илья Полулях назвал составляющие тарифа на электроэнергию:

цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» – 1,80 гривни;

передача электро­энергии – 35 копеек;

распределение электроэнергии – 1,50 гривни;

тариф поставщика – 15 копеек.

При таком подсчете приблизительная плата за свет составляет 3,80 гривни за киловатт. Поэтому действующий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будут потихоньку подтягивать к самоокупаемости, а значит, он будет расти.

Эксперты и чиновники находят другие причины для подорожания электричества для населения, причем уже с 1 апреля. В Минэнерго подсчитали, что «ток» должен стоить около трех гривен за киловатт-час. Но не для всех. Очевидно, поступят по прежней схеме: какое-то количество киловатт останется по тарифу 1,68 гривни, а то, что потребили сверх этого показателя, будет стоить более трех гривен.

Однако правительство еще не определилось: сколько киловатт оставить потребителям по 1,68. Рассматривалась возможность увеличить тариф для тех, кто тратит больше 300 киловатт-часов электроэнергии в месяц. Для них каждый следующий киловатт-час стоил бы более трех гривен. Однако после расчетов оказалось, что такое новшество коснется львиной доли семей.

Вместо этого предлагают оставить действующую цену (1,68 грн.) на первые 500-1000 киловатт-часов (окончательное решение не приняли).

Таким образом, по мнению авторов идеи, те, кто живет в больших домах, у кого много техники и кто много тратит, должны платить больше. А те украинцы, которые экономят и живут в квартирах, новшество на себе не почувствуют.

К примеру, если ежемесячно вы расходуете 600 киловатт-часов электроэнергии, по действующему тарифу плата за свет составит 1008 гривен. А по новым правилам – уже более 1140 грн.

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