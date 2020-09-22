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Поклялся на Библии: мэр Николаева заявил, что у него нет заводов тротуарной плитки (видео)

Поклялся на Библии: мэр Николаева заявил, что у него нет заводов тротуарной плитки (видео)

Мэр Николаева Александр Сенкевич публично поклялся на Библии. Сделал он это в эфире телешоу. 

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В ходе программы “Битва за город” он заявил, что ни ему, ни его семье не принадлежат заводы по изготовлению тротуарной плитки.

Библию на передачу Сенкевич принес с собой.

“Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки”, – сказал мэр Николаева.

Также он заявил, что никогда не использовал свое служебное положение для продвижения собственных фирм и компаний.

В 2020 году за тротуарную плитку и ее укладку в Николаеве из городского бюджета в целом уплатят более 53 млн гривен. Местные СМИ даже предполагали, что за этим стоит мэр.

Фото: Никвести

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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