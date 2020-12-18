Группа АВВА: через 50 лет снова вместе

Квартет ABBA был создан в начале 70-х годов Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Всемирная известность к ним пришла после победы на «Евровидении» в 1974 году с песней Waterloo («Поражение»). Эта песня возглавила чарты, и по сей день ее считают лучшим хитом ХХ века.

За все время существования группа выпустила восемь студийных альбомов, неоднократно выпускала мини-сборники и сыграла более сотни концертов. Однако с 1982 года группа стала реже вместе выступать на одной сцене. В 2019 году стало известно, что АВВА продолжает свою творческую деятельность и впервые за 40 лет готова представить новые композиции.

Тайна имени: как все начиналось

В начале 1970-х Бьорн и Агнета были женаты, а Бенни и Фрида жили вместе. Бенни и Бьорн давно дружили и часто экспериментировали в написании песен. Одной из них была песня с голосами девушек, которая стала шведским хитом. В итоге в 1972 году коллектив выпустил свой совместный альбом под названием Björn&Benny и Agnetha&Frida. А весной 1973 года группа начала называть себя АВВА.

Сначала это было шуткой, так как АВВА – название известной в Швеции компании по переработке морепродуктов.

– Когда мы решили назвать себя АВВА, мы должны были получить разрешение у компании. Там нам ответили: «Согласны, только смотрите, чтобы нам не было за вас стыдно».

Надеемся, что им не пришлось стыдиться за группу.

Среди вариантов также были «Алибаба» и «БАБА». В итоге певцы остановились на АВВА как аббревиатуре своих имен. Кстати, на иврите слово «абба» означает «папа».

История одного хита

История создания хита Happy New Yea («Счастливого Нового года») началась в январе 1980 года, когда Бенни и Бьорн отдыхали на Барбадосе. Поначалу композицию готовили для мюзикла: пока Бьорн и Бенни летели в самолете, у них появилась идея музыкального спектакля на новогоднюю тему.

– Мы подумали, что это может быть интересная история – по сюжету несколько героев в одной комнате вспоминают свое прошлое и думают о будущем. Нам кажется, одна из главных проблем современного западного общества – неуверенность в завтрашнем дне и пессимизм. Happy New Year как раз о том, как важно позитивно смотреть в будущее. В итоге философская песня о смысле жизни стала гимном Нового года.

Это еще не конец!

Коллектив никогда официально не объявлял об окончании деятельности, но 1 января 1982 года в Стокгольме АВВА дала свой последний концерт. К тому времени семейные пары Фрида и Бенни, Бьорн и Агнета были в разводе, и их творческие пути разошлись. С тех пор шведская четверка не появлялась на публике в полном составе.

Агнета Фельтског тяжелее остальных участников перенесла распад группы. У нее началась депрессия, которая затянулась на несколько лет. Агнета не раз утверждала:

– Я совершенно устала от музыки и даже боялась вновь брать в руки микрофон.

В настоящее время 70-летняя певица, помимо музыки, занимается разведением лошадей, йогой, увлекается астрологией и воспитывает внуков.

Бьорн Ульвеус совместно с Бенни Андерссоном занялись созданием мюзиклов и продюсерской деятельностью. Они и по сей день успешно работают вместе и считаются одними из самых состоятельных шоуменов в своей стране.

А вот Анни-Фрид Лингстад после распада группы записала несколько сольных пластинок, но они не имели большого успеха. Тогда певица решила оставить занятия музыкой. В 1992 году она вышла замуж за немецкого принца. Но их брак нельзя назвать счастливым. Всего через

семь лет певица овдовела – супруг умер от рака.

В 2016 году стало известно, что музыканты начали подготовку к гастрольному туру собственных голограмм. Вместе с программистами и дизайнерами артисты планировали к концу 2019 года выпустить мини-альбом и отправить в турне свои аватары. Но планы изменил коронавирус.

– Мы вчетвером почувствовали, что после стольких лет будет весело снова собраться и поработать в звукозаписывающей студии. И мы сделали это. Нам показалось, что ничего как будто не поменялось за все это время, а мы всего лишь ушли в короткий отпуск. Это очень радостные чувства.

В 2021 году АВВА обещает релиз новых песен.

Первый концерт группы за 30 лет стал неожиданностью

Летом 2016 года состоялся концерт, посвященный 50-летию дружбы Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона. На празднике также присутствовали Агнета Фельтског и Фрида Лингстад, которые поздравили коллег песней. Неожиданностью стало, когда Бьорн и Бенни присоединились к своим экс-супругам на сцене. Так, впервые за 30 лет группа АВВА выступила в полном составе.

Источники: aif.ru, elle.ua, bbc.com, focus.ua

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