Новости Одессы и Одесской области

Рецепт в копилку: оригинальные блюда из гороха

Рецепт в копилку: оригинальные блюда из гороха

Из гороха можно приготовить не только привычные кашу или суп. Мы советуем попробовать гороховый суп-пюре с молоком и пирог с гороховой начинкой.

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Порционный пирог с гороховой начинкой

Пирог из гороха

Ингредиенты. Горох – 180 г, 1 баклажан, лук – 2 штуки, фарш куриный – 250 г, картофель – 3 штуки, соль и перец – по вкусу.

Приготовление. Баклажан и лук порезать кубиками и обжарить вместе с фаршем до готовности, посолить и поперчить. По отдельности отварить картофель и горох, посолить, размять в пюре. В порционные формы выложить мясную начинку. Сверху распределить картофельно-гороховое пюре и положить сверху по два-три кусочка сливочного масла. Запекать в разогретой до 180°С духовке до готовности.

Гороховый суп на молоке

Гороховый суп на молоке

Ингредиенты. Горох – 350 г, лук – 1 штука, 1 куриное филе, 1 лавровый лист, молоко – 300 мл, сливочное масло – 40 г, петрушка и соль – по вкусу.

Приготовление. Горох замочить в холодной воде на ночь. Перед приготовлением воду слить, поместить в кастрюлю и залить двумя литрами свежей воды. Добавить куриное филе, луковицу, лавровый лист и отварить до готовности. Лук и лавровый лист убрать, а большую часть бульона слить. Горох с мясом и оставшимся бульоном слить в чистую кастрюлю, посолить по вкусу и добавить горячее молоко. Все тщательно перемешать, разогреть до кипения. В конце положить в суп сливочное масло и посыпать рубленой петрушкой.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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