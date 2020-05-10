История одесской Молдаванки: харьковские дворяне, верблюды на Староконном и школа щипачей

Пожалуй, ни один район Одессы не известен по книгам, песням и анекдотам больше, чем Молдаванка. Эта часть нашей культуры давно уже вышла даже за пределы страны. Может, поэтому многие туристы, приезжая в Одессу, первым делом хотят пройтись по улицам Молдаванки, воображая, что попадут в мир, который не менялся с бабелевских времен. В некотором смысле так оно и есть — здесь почти в неприкосновенности сохранились «старенькие дворики», обитатели которых мало чем отличаются от тех, что жили в них сто лет назад.

Болгарскую улицу назвали в честь купца

Историки считают, что поселения молдаван существовали на месте современной Одессы еще с XVIII века. Об этом можно узнать из донесения князя Потемкина, где говорится, что штурм крепости Хаджибей был начат от небольшого валашского поселка в Водяной балке. Немного позже на существовавшем здесь хуторе стали селиться болгары, которые и основали села Булгарка и Новая Слободка. Как писал один из одесских архитекторов Франц Моранди, «предместье Молдаванка основано в 1793 году по населению там молдаван и болгар после Ясского перемирия». Центры этих сел находились примерно в районе современных Михайловской площади и Староконного рынка.

Вскоре после введения режима беспошлинной торговли села оказались в границах города — это произошло в 1827 году. Их жители быстро сообразили, как можно подзаработать, и стали заниматься контрабандой. В то время новообразованный район больше напоминал село — немощеные дороги, которые в дождь превращались в непролазные реки грязи, глинобитные дома, огороды, стихийные рынки и постоялые дворы. Несмотря на это, сюда стремились переселенцы с других территорий — молдаване, которые бежали от турецкого гнета, а также евреи и болгары. Кстати, название одной из улиц на Молдаванке — Болгарская — не имеет никакого отношения к национальности жителей этого района. Оно было присвоено улице в честь одного из одесских купцов, носившего фамилию Булгарин.

В то время Молдаванку населял в большинстве своем бедный люд, поэтому дома возводили кое-как, из подручных материалов, и строили их впритык друг к другу. Жители района работали в порту, добывали известняк. В 1802 году один из участков, находившийся в районе улиц Средней и Комитетской, приобрели представители старого дворянского рода Картамышевых, которые переехали в Одессу из Харькова. И район постепенно стали благоустраивать — высадили деревья, устроили канализацию.

Япончик прятался в Еврейской больнице

На Молдаванке в XIX веке было много церквей. Первой стала Михайловская, которую выстроили в 1815 году. А в 1888 году появился Алексеевский храм, который стал главным для жителей окрестных районов.

Практически в центре Молдаванки находится легендарная Еврейская больница, о которой знают не только в Одессе. Она была первой в городе. Сначала здание принадлежало Евдокии Завацкой, жене губернского секретаря Григория Завацкого. Позже его приобрели для организации больницы, которая содержалась на пожертвования богатых одесситов. Кстати, рассказывают, что после бандитских налетов в больнице от полиции прятались подручные Мишки Япончика. А неподалеку, в одном из дворов в районе улиц Богдана Хмельницкого и Запорожской, герой Бабеля Беня Крик, прообразом которого послужил знаменитый одесский бандит, праздновал свою свадьбу.

Одним из самых популярных мест на Молдаванке в начале позапрошлого века был Староконный рынок, где продавали крупный скот. Сам рынок был создан в 1833 году на окраине города специально для продажи скота. Для животных были оборудованы специальные вольеры, и на каждом обязательно висела пояснительная табличка. При покупке или продаже на каждое животное выписывали специальные документы. Здесь можно было купить практически любых сельскохозяйственных животных, а после русско-турецкой войны — даже верблюдов. Сегодня Староконный рынок превратился в барахолку, наверное, самую большую в Украине.

Более интеллигентные одесситы проводили время в иллюзионе «Слон», который пользовался бешеной популярностью в городе. Еще одним местом для проведения досуга жителей города был Дюковский сад, который основали по распоряжению самого Дюка в 1810 году — зеленая зона окружала дачу Ришелье. В советское время в парке сняли добрую половину фильма «Весна на Заречной улице».

Чем больше разрасталась Одесса, тем больше в городе оседало уголовников и бродяг, а сама Молдаванка все более приобретала славу самого криминального района города. Здесь были даже специальные воровские школы, где малолетних гаврошей обучали «высокому искусству» щипачей — воровать кошельки у зазевавшихся горожан. Впрочем, на Молдаванке многие семьи занимались криминальным бизнесом, а свои навыки передавали детям и внукам.

Мишка Япончик и… якудза

О «криминальном авторитете» с Молдаванки — Мишке Япончике рассказывают множество легенд, где небылицы переплетаются с исторической правдой. Не меньше существует и версий о том, почему он получил кличку Япончик. Согласно одной из таких гипотез, какой-то моряк рассказал Мишке о японской мафии — якудзе. И Япончик, которому принципы работы японских «коллег» пришлись по душе, якобы так же организовал и деятельность своей банды. Правда, документального подтверждения этой версии пока не было найдено.

Фото: myod.info, ДомоФото, Вгороде

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