Псевдомедики и липовые волонтеры: как мошенники обманывают людей во время карантина?

В условиях карантина и тяжелой экономической ситуации сложно всем. К тому же поток информации о коронавирусе и опасностях, связанных с ним, еще больше пугает людей. Страх и неопределенность одних – лучшие друзья других. Мошенники разных мастей не упускают возможностей заработать на коронавирусе. Что выдумывают аферисты и как не стать жертвой обмана?

Волонтерская помощь

Мошенники ходят по домам и, представляясь волонтерами, предлагают пенсионерам помощь: сходить в аптеку или магазин. Берут у стариков деньги и исчезают. Об этом предупреждает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области. В одном из районов области такой «волонтер» взял у пожилого человека 300 гривен на покупку лекарств и не вернулся. Теперь его ищет полиция.

Важно знать: если вы ранее не имели контактов с волонтерами и никого не просили о помощи, значит, к вам пришли аферисты. Если же вам действительно помогает волонтерская организация, то вам должны заранее сообщить, например, о доставке продуктов или других видах помощи.

Тестирование на коронавирус и прививки на дому

В Мелитополе аферисты предлагают пройти бесплатные проверки и прививки от коронавируса на дому. Они представляются сотрудниками больницы или Красного Креста. Глава департамента охраны здоровья Мелитопольского горсовета заявила, что ничего подобного врачи не делают. И официальное представительство Красного Креста сделало заявление о том, что подобные проверки не практикует.

Важно знать: медработники предупреждают, что большого количества тест-систем для поквартирного обследования в регионах просто нет. Обследования пока делают только в медицинских учреждениях. А вакцин от коронавируса вообще не существует.

Обработка помещений дезинфицирующими средствами

Еще одна из «модных» схем – предложения провести дезинфекцию от коронавируса. Людям в защитной униформе со специальными приборами в наши дни готовы поверить многие, но впускать в дом их не стоит. Именно так поступила подопечная Львовского городского терцентра социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан. Здесь соцработники успели предупредить своих о возможной опасности.

Подобные «услуги» предлагали и жителям Волыни. Под видом обработки помещений злоумышленники могут совершать преступления – предупреждают в пресс-службе областного управления Национальной полиции Волынской области. Так что будьте начеку.

Важно знать: местные службы не проводят дезинфекцию в домах и квартирах. Это должны делать сами жители. В то же время работники коммунальных служб обрабатывают дезинфекторами подъезды многоэтажных домов и детские площадки.

Стоит помнить и о том, что аферисты могут маскироваться и под сотрудников Пенсионного фонда, и под работников коммунальных служб. Зафиксированы также случаи, когда мошенники под видом работников банка получили код доступа к банковским картам и сняли все деньги. Полиция напоминает: не открывайте двери посторонним и никому не сообщайте свой пин-код. Это спасет и ваши деньги, и, возможно, вашу жизнь.

Европейцев тоже обманывают

Предприимчивость нечистых на руку людей не знает границ, в том числе и территориальных.

К примеру, в Италии мошенники тоже предлагают пройти тест на коронавирус, а также провести дезинфекцию. «Медики» попадают в дом и воруют вещи и сбережения.

Во Франции китайцы были «оштрафованы» фальшивыми полицейскими за ношение медицинской маски. Напомним, что Франция была первой европейской страной, запретившей полное закрытие лица в публичном месте.

А в Польше преступники берут у пожилых людей деньги на продукты, после чего исчезают вместе с наличностью. Были зафиксированы также случаи, когда злоумышленники выманивали деньги на прививки от коронавируса или продавали «чудодейственные средства» от него.

Мария Васильева

Фото: Вечерний Харьков

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