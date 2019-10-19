Простые правила: продлеваем жизнь творогу

Творог нужно хранить в стеклянной или эмалированной посуде с герметичной крышкой.

Однако держать творог более семи дней нежелательно, даже в холодильнике. Творог также плохо реагирует на изменение температурного режима.

Идеальная температура для хранения этого продукта – от ноля до семи градусов. При комнатной температуре творог сохраняется не более шести часов.

Жирный творог хранится меньше, чем обезжиренный. А в морозилке продукт может пролежать несколько месяцев. Правда, замораживать его повторно нельзя. А чтобы творог долго оставался свежим, положите в одну емкость с ним несколько кусочков рафинада.

Фото: alladvices.ru