Сырники — чудесный завтрак и безупречный десерт, которым можно побаловать родных и близких. Чтобы сырники получились идеальными, нужно правильно их приготовить. Важно также, чтобы творог был сухим и некислым.

Нам понадобится: творог (желательно 9%-ной жирности) — 140 г, яичные желтки — 2 шт., крахмал — 30 г, сахарная пудра — 110 г, соль — 4 г, мука — 30 г, сливочное масло — 10 г, растительное масло — 17 г, варенье, ягоды и мята — по вкусу.

Творог протереть через сито, добавить в него желтки, всыпать сахарную пудру, крахмал и соль. Тщательно перемешать с помощью миксера. Нюанс: творожная масса, которую можно есть ложкой прямо из пачки, для сырников не подходит — в ней слишком много влаги, лучше использовать зернистый творог.

Творожную массу накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа. Затем тесто выложить на стол, посыпанный мукой, и сформировать из него колбаску. Разрезать на несколько одинаковых шайбочек (толщиной 1 — 1,5 пальца). Каждую часть обвалять в муке, придав сырникам круглую форму. Нюанс: если тесто для сырников получилось жидким, добавлять больше муки не рекомендуется – сырники получатся сухими и невкусными. Лучше добавить отжатый в вафельном полотенце творог.

В сковороду влить немного растительного масла и положить кусочек сливочного. Слегка подрумянить сырники с двух сторон и переложить на противень, застеленный пергаментом.

Сырники выпекать в заранее разогретой до 180°С духовке в течение пяти минут.

Готовый десерт выложить на тарелку, украсить свежими ягодами и листиками мяты. Подавать с вареньем или со сметаной.

Ориентировочная стоимость блюда — 45 грн.