fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Просто и вкусно: как приготовить куриные котлеты с сыром

Просто и вкусно: как приготовить куриные котлеты с сыром

Куриное мясо быстро готовится и подходит для диетического питания. Ну а для того, чтобы они не показались слишком обыденными, их можно приготовить с сырной начинкой. Такие колеты получатся мягкими и нежными на вкус.

Для того чтобы приготовить куриные котлеты с сыром, нам понадобится: куриный фарш — 700 г, яйцо — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., чеснок — 1 зуб., белый хлеб — 4 ломтика, молоко — 150 мл, твердый сыр — 200 г, сухари панировочные — 150 г, соль, перец и растительное масло — по вкусу.

Ориентированная стоимость блюда — 117 грн.

Как готовить?

1.В глубокую миску выложить ломтики хлеба, залить молоком и оставить размокать. Набухший хлеб отжать и добавить в фарш. Отдельно через терку пропустить очищенный лук и чеснок и тоже добавить в фарш. Туда же вбить яйцо, посолить, поперчить и перемешать до однородности. Оставить на 15 минут.

НЮАНС: для приготовления котлет можно использовать домашний фарш, перекрутив куриное филе через мясорубку. В мясо можно добавить щепотку куркумы. Пряность придаст фаршу необычный и пикантный вкус.

2. Нарезать сыр небольшими, но толстыми ломтиками. Смачивая руки в холодной воде, начать формировать из готового фарша котлеты. Вовнутрь каждой котлеты положить кусочек сыра. После чего обвалять их в панировке.

НЮАНС: лучше всего подходит сыр, который хорошо плавится, к примеру сорт «Маасдам». Если котлет получилось много, часть из них можно заморозить.

3. В сковороде разогреть растительное масло, выложить котлеты и обжарить их на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

НЮАНС: куриные котлеты готовятся очень быстро, поэтому жарить их лучше под крышкой по 6-7 минут с каждой стороны. Подавать котлеты рекомендуется теплыми, так как сыр внутри должен быть в расплавленном состоянии.

Фото: maggi.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить