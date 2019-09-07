Просто и вкусно: как приготовить куриные котлеты с сыром

Куриное мясо быстро готовится и подходит для диетического питания. Ну а для того, чтобы они не показались слишком обыденными, их можно приготовить с сырной начинкой. Такие колеты получатся мягкими и нежными на вкус.

Для того чтобы приготовить куриные котлеты с сыром, нам понадобится: куриный фарш — 700 г, яйцо — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., чеснок — 1 зуб., белый хлеб — 4 ломтика, молоко — 150 мл, твердый сыр — 200 г, сухари панировочные — 150 г, соль, перец и растительное масло — по вкусу.

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Как готовить?

1.В глубокую миску выложить ломтики хлеба, залить молоком и оставить размокать. Набухший хлеб отжать и добавить в фарш. Отдельно через терку пропустить очищенный лук и чеснок и тоже добавить в фарш. Туда же вбить яйцо, посолить, поперчить и перемешать до однородности. Оставить на 15 минут.

НЮАНС: для приготовления котлет можно использовать домашний фарш, перекрутив куриное филе через мясорубку. В мясо можно добавить щепотку куркумы. Пряность придаст фаршу необычный и пикантный вкус.

2. Нарезать сыр небольшими, но толстыми ломтиками. Смачивая руки в холодной воде, начать формировать из готового фарша котлеты. Вовнутрь каждой котлеты положить кусочек сыра. После чего обвалять их в панировке.

НЮАНС: лучше всего подходит сыр, который хорошо плавится, к примеру сорт «Маасдам». Если котлет получилось много, часть из них можно заморозить.

3. В сковороде разогреть растительное масло, выложить котлеты и обжарить их на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

НЮАНС: куриные котлеты готовятся очень быстро, поэтому жарить их лучше под крышкой по 6-7 минут с каждой стороны. Подавать котлеты рекомендуется теплыми, так как сыр внутри должен быть в расплавленном состоянии.

Фото: maggi.ru