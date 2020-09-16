PIR-плиты — революционная разработка для утепления помещений

При решении задач теплосбережения загородного дома или дачи важно особое внимание уделить теплоизоляции стен и крыши. Ведь теплопотери через них составляют около 20–30%. Именно поэтому еще на этапе строительства важно предусмотреть эффективный и удобный в монтаже материал утепления. Одним из таких являются сэндвич-панели ПИР Gór-Stal (Польша) — инновационный продукт на основе вспененного материала.

Свойства польского утеплителя

Пенополиизоцианурат является самым прогрессивным видом тепловой изоляции, одновременно отвечает требованиям безопасности, прочности, долговечности и технологичности. Отличается идеально равномерной структурой наполнителя, правильной геометрией и точностью размера. И, конечно, обладает непревзойденной энергоэффективностью. Так, теплопроводность сэндвич-панели ПИР в 4 раза меньше, чем у дерева, и в 25 раз — чем у кирпича. А облицовка из листовой стали отражает тепловую энергию обратно в помещение.

PIR-панели — настоящий европейский продукт для эффективного и долговечного утепления фасадов. Компания «Хомстил Групп» является официальным дистрибьютором польских сэндвич-панелей Gór-Stal в Украине.

Преимущества

Материал обладает улучшенными эксплуатационными качествами:

благодаря системе «шип-паз», панели плотно стыкуются друг с другом и образуют надежный теплоизоляционный барьер;

«сэндвичи» на основе полиизоцианурата и листовой стали не теряют прочность и форму под действием высоких температур. Не плавятся и не проседают со временем;

плиты ПИР не впитывают влагу, поэтому не требуют особых условий для хранения и жестких требований к погоде при монтаже;

хорошие показатели теплопроводности позволяют использовать меньшую толщину теплоизоляции и снизить нагрузку на каркас постройки.

Кроме того, масса панелей настолько мала, что позволяет без особых усилий и без использования спецтехники разгружать, складировать и работать с материалом.

В случае с монтажом на крышу ПИР-плиты можно укладывать поверх несущей стропильной системы.

Где используется

В Европе и Америке утепление на основе пенополиизоцианурата широко применяется как в частном домостроении, так и при возведении коммерческой недвижимости. Это передовая технология в области утепления.

Всеми преимуществами европейских технологий при утеплении фасадов и крыш можно воспользоваться, купив сэндвич-панели, поставляемые компанией «Хомстил Групп». Эталонно высокое качество ПИР-панелей обеспечивается новейшим оборудованием, используемым польскими производителями. Исключительно качественные химические реагенты, прочные обкладки, цифровое управление технологической цепочкой и полная автоматизация производственных линий гарантируют неизменно высокое качество продукции.