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Надувные бассейны

Надувные бассейны

У собственного домашнего бассейна масса преимуществ. Вы в любой момент можете расслабиться в прохладной воде, устроить вечеринку или весело провести досуг с детьми.

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Порой монтаж стационарной конструкции занимает слишком много места. В таком случае стоит обратить внимание на надувные бассейны, которые быстро устанавливаются и не требуют подключения сложного оборудования.

Преимущества покупки надувного бассейна для дачи

Сборные и надувные бассейны пользуются большой популярностью:

  • Установка занимает меньше часа, с ней справится даже новичок.
  • Конструкция легко перемещается по участку, а в сложенном виде ее можно взять с собой на отдых.
  • Надувные борта безопасны для купания детей – даже если малыш упадет на них, он не ударится.
  • Разнообразие размеров и форм позволяет подобрать оптимальный вариант для любых потребностей.

Чтобы сделать отдых еще комфортнее, вы можете укомплектовать бассейн дополнительными аксессуарами: защитными тентами, фильтрами для воды или лестницами.

Надувные бассейны

Как правильно выбрать надувной бассейн?

Существует несколько разновидностей бассейнов:

  • детские
  • игровые комплексы
  • взрослые
  • семейные

Модели для детей имеют небольшую глубину – от 15 до 70 см. Они подбираются исходя из возраста малыша. Так, для пловцов от 2 лет и старше подойдет детский бассейн Bestway 52192. Он имеет мягкие борта, удобные для активных игр в воде. Кроме того, модель оснащена тентом, который поможет избежать ожогов и тепловых ударов.

Отличным вариантом для детей также станут игровые комплексы. Они комплектуются фонтанчиками, горками и другими аксессуарами для веселого досуга. Одновременно в них могут резвиться несколько малышей.

Надувные бассейныЕсли бассейном будут пользоваться только взрослые, лучше обратить внимание на модели глубже 100 см, диаметром более 400 см. В таком бассейне можно полноценно поплавать. К примеру, модель Bestway 57372 имеет высоту бортов 107 см и диаметр 457 см. Для комфортного использования в комплектацию входит лестница, защитный тент и фильтр для очистки воды.

Надувные бассейныСемейные бассейны отлично подходят для совместного отдыха взрослых и детей. Глубина одной из таких моделей – Bestway 57273, составляет 76 см, поэтому под присмотром старших в ней могут плавать и малыши.

Как правильно установить надувной бассейн?

Для того, чтобы изделие прослужило дольше, рекомендуется соблюдать следующие этапы:

  1. Выбранный для установки участок грунта очищается от веток, камней и мусора, и разравнивается.
  2. На землю укладывается защитное покрытие из брезента или ПВХ: оно служит для термоизоляции и предотвращает деформацию дна бассейна.
  3. Конструкция надувается с помощью насоса.

Надувные бассейныЗаранее определитесь с местом для слива грязной воды. Это защитит от случайного затопления придомовой территории.

Покупка надувного бассейна экономит бюджет и позволяет купаться в любое удобное время. Кроме того, вы сами контролируете температуру и качество воды, и можете быть уверены в ее безопасности. Перед наступлением холодов конструкция легко складывается и не занимает много места при хранении.

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