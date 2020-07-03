Летнее меню: красиво и полезно

Летом нам хочется легкой и полезной пищи, которая будет насыщать наш организм витаминами. А еще, радовать глаза яркими красками, делая обычный обед или ужин настоящим праздником вкуса.

Справятся с таким заданием на 100% салаты и закуски, без которых просто невозможно представить летнее меню. Хотя они пользуются спросом круглый год, меняются только ингредиенты.

История салата

Салаты впервые начали готовить римляне еще до рождения Иисуса Христа. На римских пирах подавали блюда, которые состояли из трав и овощей, приправленные медом, уксусом и солью. В эпоху Возрождения к салатам начали подходить более творчески, делался акцент не только на составляющие, но и на оформление, блюдо должно было быть вкусным и красивым. Больше всего «салатных» экспериментов было во Франции. Кулинары смешивали лук, спаржу, огурцы, артишоки, различные сорта салата (растение), сыр, корнеплоды. Готовили самые необычные заправки из вина, сока лимона, оливкового масла. Настоящим ноу-хау стало использование измельченных пряностей.

В XIX веке в салаты начали добавлять мясо, готовые корнеплоды и квашеные продукты. В XX веке салат уже перестает быть дополнительным блюдом, он переходит в разряд самостоятельных блюд. Вспомните хотя бы Оливье! Этот салат – полноценное блюдо, гарнир к нему точно не нужен.

Севиче из морепродуктов, тартар из сырого мяса

Салаты бывают разными, касается это не только ингредиентов. Сейчас в меню ресторанов можно встретить названия:

севиче,

тартар,

боул,

чука.

Чтобы не растеряться в широком ассортименте, нужно знать, с чего состоят эти блюда и в чем их изюминка.

Итак, севиче – это южноамериканское блюдо, в основе которого свежая рыба и морепродукты, маринованные в соке лимона или апельсина с разными ингредиентами. Если вы любите рыбу, севиче вам точно понравится. Причем это блюдо может быть не только хорошим дополнением к основному блюду, но и солировать на праздничном столе.

Главная составляющая тартара – сырое мясо (говядина, телятина, оленина). Сейчас этот салат готовят из лосося, тунца, ягод, овощей и фруктов. Тартар словно возвращает нас к нашим предкам, которые питались сырым мясом. Его нельзя не любить, но есть люди, которые попробовав его один раз, отказываются от него навсегда. Но есть и такие, для которых тартар становится самым вкусным блюдом на свете.

Боул – это блюдо, которое подается в глубоких тарелках. Такой салат может быть не только хорошим перекусом, но и вполне самостоятельным блюдом. С его помощью можно контролировать вес. Главные ингредиенты боула – свежие фрукты со злаками или овощи (мясо) с крупами.

Чука относится к японской кухне, хотя все же первооткрывателями были китайцы. Это салат из водорослей, который своим вкусом напоминают морскую капусту, но намного нежнее ее.

Обычно салат готовят из чуки, орехового соуса, свежего огурца и семян кунжута, хотя ингредиенты могут быть разные, все зависит от рецептуры.

Кушайте салаты и будьте здоровы!