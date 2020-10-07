Крутое и зажигательное шоу от Оли Поляковой “Королева ночи” во Дворце спорта

Незабываемые эмоции, позитивное настроение, драйв и танцы — это все о прошлогоднем выступлении Оли Поляковой. Благодаря ошеломительному успеху концертной программы “Королева ночи” артистка презентует его “на бис”.

Билет на концерт Оли Поляковой купить можно тут.

Это шоу уже успело покорить публику по всей стране, зрителями стали более 200 тыс. людей. Только представьте грандиозность события, которое было презентовано на более, чем 70-ти сценах Украины. Успех, крутость и яркость выступления фанаты захотели ощутить вновь, поэтому на их многочисленные просьбы артистка выступит с концертной программой “Королева ночи” опять. Это будет еще ярче и зажигательнее, ведь все так соскучились по грандиозным ивентам с участием звезд.

Абсолютный аншлаг, огненная энергетика, неповторимый вокал, искренность и тонкий юмор Оли Поляковой

Это будет концерт, на котором каждая девушка сможет почувствовать себя настоящей королевой ночи. Ощущению превосходства благодаря настоящим хитам певици не будет никаких ограничений. Многие композиции артистки стали по-настоящему народными хитами.А одним из самых популярных клипов в сети стало видео на песню “Бывший”.

Оля Полякова стала легендарной артисткой, ее творчество мегапопулярно. Даже в период пандемии, во время карантинных ограничений на самоизоляции она не утратила связь с фанатами и вела каждый день прямые эфиры, делала зарядку, готовила и читала сказки. Это позволило слушателям по-новому взглянуть на артистку и полюбить ее еще больше.

Запоминающиеся песни, яркие образы, смелая шоу программа и безудержный драйв — такими словами можно описать выступление певицы. Кроме музыки Оля успела реализоваться как ведущая и актриса, она снялась в двух частях фильма “Свингеры”, что стало достаточно смелым решением.

Заряд неудержимой энергетики и вдохновение от грандиозного шоу “Королева ночи”

Если вы еще не видело это представление артистки, то обязательно нужно исправить эту ошибку. Заходите уже сейчас на сайт билетного оператора TicketsBox и покупайте билет на концерт. На программой работало больше семи сотен человек, нереально большая сцена мирового масштаба, яркие костюмы и зажигательные номера. Благодаря масштабу события, грандиозной подготовке оно стало одним з самых обсуждаемых в нашей стране. Это самый яркий ивент, что когда либо был в украинском шоу-бизнесе.

Вам стоит посетить это шоу, даже если вы уже его видели. На это есть несколько причин:

шоу “Королева ночи” — шоу мирового уровня;

в концертной программе сочетаются взрывные компоненты: харизматичная талантливая артистка, качественная музыка и непревзойденный вокал;

артистка подготовила особенный сюрприз для своих поклонников.

Следите за афишей выступлений Оли Поляковой на сайте одного из лучших билетных операторов страны TicketsBox.