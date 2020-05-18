Еда богатырей: какие пищевые добавки помогают спортсменам?

Если вы считаете, что богатырями рождаются, тогда вы глубоко ошибаетесь. Именно правильный подбор продуктов обеспечивает нам крепкое здоровье и придает силы. Ключевую роль качественное питание играет и для спортсменов, особенно для тех, кто занимается силовыми упражнениями. Оно способствует эффективности тренировок и помогает сохранить атлетическую форму.

А вот неправильный рацион при усиленных тренировках может привести к слабости, усталости, головокружению, отечности и проблемам с пищеварением. Поэтому, чтобы тренировочный процесс проходил легко и безболезненно, существуют специальные пищевые добавки, к примеру – гейнеры.

Что такое гейнер?

Гейнер – это натуральная пищевая добавка, в состав которой входят углеводы и белки, а также витамины, минералы, аминокислоты и другие полезные вещества. Все эти компоненты при взаимодействии насыщают организм нужной энергией (калориями), обеспечивают легкое усвоение пищи и, самое главное, способствуют быстрому росту мышечной массы. А это немаловажно для любого атлета занимающегося тяжелым или активным видом спорта.

В чем сила гейнера?

Не секрет, что любой продукт питания имеет свои плюсы и минусы. Но гейнер – это добавка, которая подходит практически всем – мужчинам и женщинам, спортсменам-профессионалам и любителям. Главные преимущества гейнера в том, что он:

повышает активность организма

ускоряет набор мышечной массы

восстанавливает энергию и мышечный тонус, убирает усталость

повышает качество аэробных и анаэробных тренировок

предотвращает катаболические потери

улучшает процесс пищеварения

восстанавливает здоровье организма и повышает иммунитет

при правильном применении не имеет побочных эффектов.

Стоит отметить, что гейнер производится в виде порошка, поэтому его можно растворять в обычной воде или принимать как коктейль вместе с обезжиренным молоком. Еще одна особенность продукта в том, что он выпускается с различными вкусовыми добавками. Например – клубники, ванили, шоколада, банана.

За помощью в выборе пищевой добавки можно обратиться в интернет-магазин гейнеров, например, BodyBuilding.ua. Кроме гейнеров, здесь представлен широкий ассортимент спортивного питания для профессионалов и новичков: протеины, аминокислоты, углеводы, креатины, витамины и минералы, жиросжигатели, питательные батончики и снеки, отдельные продукты для мужского и женского здоровья. Также на сайте магазина всегда есть возможность проконсультировать со специалистами. Они помогут подобрать идеальный продукт для вас и вашего организма и обеспечат его быструю доставку прямо на дом.

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