Бирдекели для всей компании

Бирдекель с логотипом – неотъемлемый элемент питейных заведений, где можно заказать бокал пива. Бирдекель брендированный имеет картинку с логотипом определенной марки пива нанесенную на поверхность картона.

Бирдекель – что это и для чего?

Слово «бирдекель» имеет немецкое происхождение, что в переводе означает «пивная крышка». Изначально бирдекелем накрывали пивную кружку, чтобы предотвратить попадание листьев и насекомых в напиток. Однако со временем предназначение бирдекеля изменилось. Сегодня его применяют в качестве подставки под бокал с пивом, чтобы защитить стол от намокания и разводов.

Подставка под кружку с логотипом изготовлена из рыхлого картона, который хорошо впитывает влагу. Поэтому она является одноразовой.

Часто путают бирдекели и деревянные костеры. В чем же разница?

В отличие от бирдекелей брендированные костеры не впитывают влагу, они подходят в качестве подставок под любые чашки, кружки, стаканы. Основная функция костеров – защитить стол или барную стойку от царапин и перепадов температуры.

Бирдекели с логотипом и набор костеров можно приобрести у компании IntegraGifts, которая специализируются на производстве фирменной подарочной продукции.

Преимущества костера с логотипом

Нанесение логотипа на продукцию делает аксессуар не только функциональным, но и полезным в рекламном плане. Костеры на заказ могут популяризировать и продвигать ваше заведение, компанию, марку пива, чая или любой другой товар.

Иногда на костеры наносят картинки, поднимающие настроение или шуточные надписи. Дизайн костеров может также отражать определенное событие, праздник или особый день. Возможно, вы захотите оповестить клиентов об акционном предложении или о предстоящих скидках через принт на бирдекеле.

Владелец ресторанов, баров и кафе заботится о престиже своего заведения и уделяет внимание мелочам. Ведь впечатление клиента базируется на множестве кирпичиков, из которых формируется оценка и желание снова приходить в любимый бар или ресторан.

Деревянные костеры могут дополнить интерьер заведения, сделать посещение более запоминающимся, а нанесенный логотип на подставку под чашку или кружку будут ненавязчиво продвигать нужный товар.

Хотите завоевать сердце клиента? Презентуйте фирменный костер в качестве подарка. Повод может быть любой: юбилей заведения, сумма заказа, превышающая определенную отметку или просто желание подарить радость посетителю.

Брендированные костеры будут напоминать о вашей щедрости и приятно проведенном времени в уютном заведении. Вы завоюете лояльного клиента, который обязательно захочет к вам вернуться снова.

По материалам: http://www.integragifts.com.ua/