Профессии в тренде: грумер. Кто это?

Домашних животных нужно не только вовремя кормить и выгуливать, но еще подстригать шерсть и обрезать когти. Можно делать это самостоятельно, а можно обратиться к профессионалам.

Давайте разберемся, чем занимаются грумеры и сколько они зарабатывают.

Что делают грумеры?

Грумер — это специалист по уходу за телом и шерстью домашних животных. Раньше так называли конюхов, от английского глагола to groom — ухаживать за лошадью, но потом это понятие расширилось на других животных. В наши дни грумеры занимаются в основном собаками и кошками.

Принято считать, что грумер это как парикмахер или стилист для животных, но это не совсем так. Кроме стрижки грумеры оказывают следующие услуги:

Обрезка когтей

Чистка ушей и глаз

Уход за полостью рта и удаление зубного камня

Купание, массаж и втирание кремов

Озонотерапия и обертывание

Пирсинг для животных

Окрашивание шерсти

Консультации по уходу за животным

Что касается стрижек, то они бывают не только модельные и креативные, но также гигиенические. Многие владельцы собак даже не подозревают, что их питомцам необходимо выстригать лишнюю шерсть с морды или ушей.

Какие навыки и качества нужны грумеру?

Нужно любить животных, и это не просто слова. Животные не умеют разговаривать, поэтому грумер должен находить общий язык с помощью взгляда, тональности в голосе или прикосновением. Есть исследование, что животные способны испытывать позитивные и негативные эмоции, почти так же как и люди. Если грумер холодно относится к животным, то ему будет трудно с ними поладить.

В своей работе грумер должен постоянно развиваться, оттачивать навыки, учиться чему-то новому. Меняются стрижки, изменяются стандарты пород, и все это нужно знать.

Грумер — это творческая профессия. В нее идут люди, которым нравится воплощать смелые идеи. Но вдохновение не появляется на пустом месте: нужно посещать выставки кошек и собак, а также участвовать в профессиональных конкурсах на звание лучшего мастера. Это даст новые импульсы для творчества.

Сколько зарабатывают грумеры?

Салоны для животных предлагают зарплату от 15 до 25 тысяч гривен. Работодатели в основном ищут грумеров со своим инструментом и сертификатом о прохождении курсов.

Если же грумер работает на себя (а часто именно так и происходит), то полный комплекс процедур для животного стоит от 500 гривен и выше. В него входят купание, стрижка, чистка ушей и обрезание когтей. По времени занимает от 40 минут до нескольких часов, в зависимости от породы, размера животного и состояния шерсти.

Где обучают на грумеров?

Груминг и ветеринария очень тесно связаны, но получать ветеринарное образование не обязательно. Во многих клиниках есть курсы, на которых обучают основам психологии животных, общим сведениям о заболеваниях домашних питомцев, а также оказанию первой помощи.

Практически в каждом груминг-салоне есть своя школа или специальные курсы. После окончания там можно стажироваться, а также приобрести инструменты со скидкой.

В интернете огромное количество обучающих роликов, поэтому можно учиться делать стрижки и гигиенические процедуры на своих домашних животных.

Читайте также: Ведем собаку к парикмахеру — что нужно знать

Фото: petsnurturing.com, istockphoto.com