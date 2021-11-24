Профессии в тренде: арт-директор. Кто это?

Слово арт-директор звучит красиво и солидно. Но чем на самом деле занимаются эти люди? Это творческая профессия или управленческая?

Давайте разберемся, какую работу выполняют арт-директора и сколько они зарабатывают.

Чем занимается арт-директор?

Слово арт-директор состоит из двух частей: art — искусство, direction — управление. Он руководит творческими людьми, отвечает за концепцию проекта и генерирует идеи. Люди этой профессии работают в рекламе, дизайне, издательстве, киноиндустрии и сфере развлечений.

Эту профессию можно сравнить с шеф-поваром, считает арт-директор Grape Ukraine Евгений Ордынский. Ресторан вполне может обходиться без шеф-повара, но тогда теряется уникальность. Это же относится и к арт-директору. Он делает финальный штрих и отвечает за всю творческую работу в команде.

В рекламном или дизайн-агентстве арт-директор занимается воплощением идеи клиента, следит за сроками, руководит дизайнерами. В издательском деле он контролирует верстку журналов и книг, заказывает иллюстрации, придумывает идеи для фотосъемок. В кино и на телевидении арт-директор следит за стандартами качества «картинки», организует работу различных творческих групп, включая 3D-дизайнеров и художников.

Какие знания и навыки нужны арт-директору?

В разных агентствах и сферах деятельности работа арт-директора может сильно отличаться. Общий список требований выглядит примерно так:

навык управления людьми

умение анализировать рынок (сбор информации, моделирование ситуаций, эксперимент)

знание основ авторского права

опыт публичных выступлений

знания в области современного дизайна, рекламы и культуры

умение создавать стиль или образ для брендов (самостоятельно или с помощью дизайнеров)

владение программами для дизайнеров, художников или верстальщиков

Арт-директор работает со множеством креативных личностей. Нужно уметь ладить с людьми, разбираться в психологии. Одни творческие люди хотят больше свободы, другим проще работать с прямыми указаниями. Арт-директор должен находить к каждому свой подход, чтобы сдать проект вовремя.

Арт-директор должен хорошо разбираться в маркетинге. Основательница Школы визуальной коммуникации Наталия Синепупова уверена, что нужно четко понимать куда приведут творческие решения: к прибыли или к убыткам.

Сколько зарабатывает арт-директор?

На сайтах поиска работы зарплата от 25 до 70 тысяч гривен. Сумма и условия зависят от сферы деятельности. Крупные дизайн-агентства не указывают зарплату: она зависит от результатов собеседования, либо от количества выполненных проектов. Ночные клубы и отели обещают арт-директорам премии и различные бонусы.

Работу можно найти удаленно, на фриланс-биржах. Заказчики хотят видеть человека, который придумает имидж для бренда, разработает концепцию и сможет руководить дизайнерами из разных стран. Основное требование ко всем соискателям — быть в курсе последних тенденций в рекламе и дизайне.

Как стать арт-директором, где этому учат?

В основном, в эту профессию приходят дизайнеры, когда достигают своего «потолка». Они собирают команду и берутся за более сложные проекты уже в качестве руководителя, а не исполнителя. Но художественное образование не обязательно, многие арт-директора пришли из менеджерской сферы.

В Украине есть курсы, на которых обучают основам профессии арт-директора. Обучение максимально приближено к реальной жизни, группы готовят проекты для реальных клиентов под руководством наставников. Средняя стоимость 20-недельных курсов около 30 тысяч гривен.

Читайте также: Профессии в тренде — YouTube-продюсер. Кто это?

Фото: Freepik