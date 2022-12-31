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Привоз перед Новым годом: свинина вкусная, тюлечка песенная

Привоз перед Новым годом: свинина вкусная, тюлечка песенная

Новый год на военном положении… Загляните на Привоз: конечно же, покажется, что и воздушные тревоги вам приснились, и прилеты привиделись, и все остальное — какой-то страшный сон.

На самом Привозе  — явь во всей красе: тьма людей, не всегда уместный торг и такое изобилие, что, кажется, новогодняя ночь (с комендантским часом, между прочим) только для того и существует, чтобы после загадывания главного желания оставить себе удовольствие ни в чем не отказывать. В смысле еды, конечно.

Ну что ж, в нелегкий путь, потому как пробиться сквозь людской поток, чтобы узнать, что почем — дело очень нелегкое.

С чего начнем? Пожалуй, с мясного корпуса. Чем торгуют? Да вы только вчитайтесь: «свинина вкусная», «сало на соломе мягкое»…

А мясо к Новому году почем:

  •  свиная шея — 190 грн;
  •  свиная задняя часть — 170-180 грн;
  •  свиная лопатка — 160-170;
  •  свиные ребра (как же без них?!) — 180 грн.
  •  сало потолще — 220-250 грн; потоньше — 130-160 грн;
  •  телячья задняя часть — 160-170 грн;
  •  телячья лопатка — 150-160 грн.
  •  курочка бройлер — в среднем по 78 грн за 1 кг,
  •  курочка домашняя стартует от 145 грн за 1 кг.

Цены на яйца:

Заглянем в корпус с копченостями и молочкой:

  •  копченый подчеревок — 220-250 грн;
  •  кровяная колбаса (кровяночка) — 130-150 грн;
  •  брынза — 150-200 грн;
  •  сметана 100-120 грн;
  •  творог — 80-110 грн.

Переходим к овощам-фруктам.

Начнем с одного из самых новогодних фруктов — мандаринов. Из цена многих шокирует в этом году (что в это году не шокирует?!). Самые «доступные, но малоприглядные» нам попались по 40 грн. Самые «впечатляющие» — по 85.

Далее:

  •  лимоны — 60-80 грн;
  •  яблоки — 10-25 грн;
  •  лук — 20-35 грн;
  •  морковь — в тех же цифрах;
  •  сладкий перец — 80-110 грн;
  •  чеснок — 130-160 грн;
  •  пучок зелени «идет» по 10-20 грн;
  •  свекла — 15-30 грн;
  •  капуста — 15-35 грн;
  •  кабачки — 40-70 грн. Отыскались в одном месте «свежеочищенные» — по 10 грн.
  •  картошечка на Привозе стоит от 12 до 20 грн.

Селедочка жирная к новогоднему столу обойдется вам по 70 грн за штучку. Ну а цены на другую рыбку — соленую и свежую — изучайте на наших фото.

И обратите внимание на надписи к «мелкой малосолочке»: она там именуется и «моей песней», и снова песней, но уже «новенькой моей», и еще как угодно. А когда в рыбных рядах слышишь: «Женщина, ну шо ж вы об рыбу руки моете и моете?», или нежнее: «Ну сколько можно ту рыбу гладить, ее покупать и жарить надо!», то вы поневоле улыбнетесь (как минимум).

Могу добавить, что известное выражение Кисы Воробьянинова: «Однако!» будет само собой сопровождать вас на Привозе, где так радует его сегодняшнее изобилие и некоторым образом огорчает ценовая политика. Кстати, если вы думаете, что предновогодние цены резко изменятся после пришествия Нового года, то глубоко ошибаетесь.

И да, если вас все еще интересует живая елка, то могу дать подсказку: они в последние дни перед Новым годом продаются практически у Привоза везде, даже у входа в молочный корпус.

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Фото Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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