Под видом «укрепления склона» на Ланжероновском спуске начались строительные работы

На информационной табличке рядом со строительной площадкой указано, что тут укрепляют склон, заказчиком работ является управление инженерной защиты города. Но, если взглянуть на онлайн-документацию, то есть и второй заказчик – кооператив «Екополіс», который специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

Речь идет о Ланжероновском спуске, 2 до Польского спуска, 8. Активисты общественной организации «Зеленый лист» на своей странице в Facebook сообщили, что сейчас там начались строительные работы.

На табличке рядом со строительной площадкой написано, что начаты работы по «укреплению склона и стабилизации оползневых процессов». Заказчик – Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета. Подрядчик ООО «Стімакс», а проектная документация разработана ООО «Укрстрой сервіс». Эта же информация утверждена в документации от управления архитектуры и градостроения по этому адресу.

Однако активисты уверены, что тут под прикрытием «противооползневых работ» появятся очередные апартаменты. И в соответствии с информацией на сайте Clarity-project (база данных и система аналитики публичных закупок ProZorro), это действительно так. Разрешение на «Строительство гостиничного комплекса апартаментного типа с устройством паркинга в цокольном этаже и благоустройством прилегающей территории; Одесская обл., г. Одесса, Приморский, спуск Ланжероновский, 1» выдано ООО «Екополіс». Причем проектировщик и подрядчик ООО «Укрстрой сервіс», которые разработали проектную документацию для укрепления склона этого объекта.

Фото: “Зеленый лист” в Facebook