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Приближается редкое лунное затмение: когда наблюдать и чего нельзя делать?

Приближается редкое лунное затмение: когда наблюдать и чего нельзя делать?

Завтра, в пятницу, 5 мая 2023 года, жители большей части Европы, а также Африки, Азии и Австралии смогут увидеть первое в этом году лунное затмение. Это затмение – глубокое полутеневое – считается одним из самых редких.

Чем необычно лунное затмение 5 мая?

Во время полутеневого затмения Луна проходит через внешнюю область земной тени, называемую полутенью. Поэтому такое явление считается неполным, ведь для полного Солнце, Земля и Луна должны находиться на одной линии. В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она меньше освещена Солнцем, но весь лунный диск останется освещенным. Этот эффект заметен только людям с очень острым зрением или на профессиональных фотографиях.

Однако лунное затмение 5 мая 2023 года – редкий случай полутеневого затмения, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли, и поэтому уменьшение яркости Луны будет более заметным, чем обычно.

Фазы лунного затмения

Фото NASA

Кроме того, отмечают специалисты, затмение, которое можно будет наблюдать завтра, очень редкое явление: в следующий раз оно ожидается лишь в 2042 году.

Лучше всего полутеневое лунное затмение будет видно в Австралии и Азии. А для жителей Украины оно будет в ночь с 5 на 6 мая. Затемнение будет продолжаться 4 часа и 18 минут (с 17:14 до 21:31 по киевскому времени).

Лучше всего его будет видно около 19:22. В это время можно будет увидеть ту часть лунного диска, которая находится в полутени.

Что можно, а чего нельзя делать во время лунного затмения

Научных доказательств того, что лунное затмение как-то по-особому влияет на человека, нет. В то же время на него могут реагировать чувствительные и метеозависимые люди: возможно чувство тревоги, беспокойства, повышенная нервная возбудимость.

С точки зрения астрологии, это не самый благоприятный период времени, и поэтому во время затмения не стоит:

  • принимать важные решения;
  • начинать какие-либо дела;
  • осуществлять существенные изменения в жизни;
  • проводить финансовые операции;
  • заниматься тяжелым физическим трудом;
  • отправляться в поездки, путешествия.

Также в этот период следует сохранять спокойствие, держать эмоции под контролем и не поддаваться ни на какие провокации.

А эзотерики не рекомендуют во время лунного затмения проводить занятия с магическими инструментами, такими, например, как руны, карты Таро или магические кристаллы.

Кроме того, некоторые астрологи не рекомендуют долго смотреть на затмение и принимать пищу в течение трех часов до и после явления.

Что же во время затмения делать можно? Рекомендуется:

  • спокойное времяпровождение, отдых;
  • занятия духовными практиками;
  • хотя бы временный отказ от вредных привычек.

А еще Луна считается воплощением творческой энергии, поэтому во время лунного затмения можно заняться творчеством – писать стихи или музыку, рисовать, заниматься любой формой творчества, будоражащей чувства.

Напомним, в ночь на понедельник, 24 апреля, жители Одессы и области наблюдали редкое природное явление — полярное сияние.

Фото: Апостроф

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Редакция ПРОФИЛЬ

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