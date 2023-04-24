Новости Одессы и Одесской области

В Одессе наблюдали северное сияние: стали известны причины его появления (фоторепортаж)

В Одессе наблюдали северное сияние: стали известны причины его появления (фоторепортаж)

В Одессе и области в ночь с воскресенья на понедельник 24 апреля 2023 жители Одессы и области наблюдали редкое природное явление — полярное сияние. О причинах появления этого явления в Украине объясни на своей странице в Фейсбуке известный харьковский астроном Владимир Кажанов.

Розовые блики в небе в Одесской области появились около 22:00 в воскресенье, 23 апреля, и продолжались несколько минут. Фото редкого природного явления опубликовал фотограф Андрей Даниленко.

Кроме Одессы полярное сияние наблюдали жители Киевской, Львовской, Черниговской, Черкасской и Волынской областей.

северное сияние в украине

Яркое полярное сияние наблюдалось во многих регионах Украины и во многих странах Северного полушария Земли в ночь с 23 на 24 апреля, сообщает харьковский астроном Владимир Кажанов.

На своей странице в Фейсбуке Владимир Кажанов объяснил, что сияние вызвало мощную геомагнитную бурю, вызванную бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад.

магнитная буря апрель 2023 года

«Конечно, это явление природы будет повторяться в будущем. Но спрогнозировать точное время и дату этого сложно», – отметил Владимир Кажанов.

Следует заметить, что полярное сияние — это оптическое явление быстро меняющегося свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам.

Понятно, что такое ебесное явление характерно в основном для северных регионов планеты, но иногда наблюдается и в наших широтах. В Одессе северное сияние в первый раз наблюдали в январе 1872 года.

северное сияния в одессе

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Редакция ПРОФИЛЬ

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