В Одессе наблюдали северное сияние: стали известны причины его появления (фоторепортаж)

В Одессе и области в ночь с воскресенья на понедельник 24 апреля 2023 жители Одессы и области наблюдали редкое природное явление — полярное сияние. О причинах появления этого явления в Украине объясни на своей странице в Фейсбуке известный харьковский астроном Владимир Кажанов.

Розовые блики в небе в Одесской области появились около 22:00 в воскресенье, 23 апреля, и продолжались несколько минут. Фото редкого природного явления опубликовал фотограф Андрей Даниленко.

Кроме Одессы полярное сияние наблюдали жители Киевской, Львовской, Черниговской, Черкасской и Волынской областей.

Яркое полярное сияние наблюдалось во многих регионах Украины и во многих странах Северного полушария Земли в ночь с 23 на 24 апреля, сообщает харьковский астроном Владимир Кажанов.

На своей странице в Фейсбуке Владимир Кажанов объяснил, что сияние вызвало мощную геомагнитную бурю, вызванную бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад.

«Конечно, это явление природы будет повторяться в будущем. Но спрогнозировать точное время и дату этого сложно», – отметил Владимир Кажанов.

Следует заметить, что полярное сияние — это оптическое явление быстро меняющегося свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле планеты направляет к полюсам.

Понятно, что такое ебесное явление характерно в основном для северных регионов планеты, но иногда наблюдается и в наших широтах. В Одессе северное сияние в первый раз наблюдали в январе 1872 года.

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