Преображенский парк: что преображается?

Преображенский парк, расположенный в исторической части города, на территории Первого городского кладбища, в последние годы у всех на слуху. Главный вопрос — как «отдавать исторические долги», ведь кладбище было варварски уничтожено, и идея создать мемориал в память о похороненных здесь одесситах, звучит не один десяток лет.

Будущий музей

Ну а в последнее время наиболее активно обсуждаются две темы: создание мемориального Музея в парке и строительство в нем нового входа в Зоопарк.

Будущий интерактивный музей, как мы уже сообщали, будет на месте бывшего кафе в парке. Это была очередная парковая заброшка: заходишь в парк, проходишь череду кафе и ларьков, поворачиваешь направо — и вот уже место, где нам обещают создать Музей.

Что сейчас? Все кафешки на месте, обходим их и видим, что место будущего мемориального музея расчищено, появились новая кладка. Работы идут. Жаль, нет никаких щитов с информацией о том, что здесь будет в будущем.

Как сообщается официально, здесь будет построена и мемориальная стена, куда будут постепенно вписывать имена захороненных на Первом городском кладбище. В настоящее время краеведами уже восстановлены первые 100 имен.

Как попасть в Зоопарк?

А вот и второй объект — будущий вход в Зоопарк. Ограждение пока не снято, но вершина нового входа уже хорошо видна.

Судя по всему, скоро все это будет открыто. Ведь сейчас вход в Зоопарк располагается с Новощепного ряда, а он сейчас в активной фазе реконструкции.

При этом речь идет не просто о новом современном входе в Зоопарк, а так называемой «входной группе» туда. То есть, в ближайшее время мы увидим в парке и новую входную группу в Зоопарк, и водоем для водоплавающих, и домик для фламинго, и даже обновленные вольеры у входа.

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Пока в Зоопарк можно попасть, как и раньше — с Новощепного ряда. Уже существует ряд неудобств из-за стройки. Пройти можно через установленные мостики.

Напомним, реконструкция Зоопарка проводится в несколько этапов, без его закрытия, с внутренним перемещением животных. Официально: полностью завершить все работы планируется к 2022 году, когда Одесский зоопарк будет праздновать 100-летний юбилей.

Ну а все остальное в парке — без изменений. Кафешки, более-менее многолюдные места для прогулок с детьми. И, конечно же, местные «дебри» с множеством заброшек, куда заходить страшновато…

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Фото: Мария Котова