Преображенский парк в Одессе: уже видна верхушка нового входа в Зоопарк (фото)

Строительная техника вовсю трудится, за ограждением видны рабочие.

И уже можно увидеть, как выглядит верхушка будущего входа (а это целый комплекс, или, как сказано в паспорте объекта, «входная группа») в Зоопарк, который, как уже сообщала «Одесская жизнь», будет теперь в Преображенском парке.

Это место становится неузнаваемым.

При этом, напомним, это далеко не единственное преображение, которое ожидается в Преображенском парке.

Здесь, как нам обещают, появится целый интерактивный мемориальный комплекс, новое арт-пространство, а возле будущего нового входа в Одесский зоопарк появятся топиарные (созданные из растений) фигуры.

Предполагается также полностью привести в порядок входы в Преображенский — как со стороны ул. Мечникова, так и со стороны Новощепного ряда (речь идет о концепции единого пространства со входом в находящийся по соседству городской зоопарк). А со стороны ул. Водопроводной должна появиться площадка для парковки 150 автомобилей.

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