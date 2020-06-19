Музей истории Одессы в Преображенском парке: вносите свои предложения

Напомним еще раз: когда-то давно это была территория I Христианского кладбища. Здесь были захоронены одесситы, отцы-основатели города и для того, чтобы увековечить их память, планируется создать мемориальный комплекс стену, а на месте бывшего кафе «Холодок» открыть интерактивный музей. В ходе презентации архитектор Наталья Головченко представила возможную концепцию будущего Музея истории Одессы. Музей планируется построить на месте бывшего кафе «Холодок», сейчас там ведутся работы по вывозу мусора и расчистке этой территории.

Презентация концепции вызвала целый ряд вопросов у одесских общественников. Член экологической организации «Зеленый лист», журналист, активист Светлана Подпалая сообщает, что «мероприятие было организовано как ответ на информационный запрос ГО «Зелений лист» о предоставлении технического задания и проектной документации на «Арт-объект Музей-стена в парке Преображенский», закупленный Департаментом за 199 950 гривен в апреле 2020 года. Запрошенные документы заказчик тендера не предоставил».

— Арт-объект «Стена», уже фактически купленный за 199.950 гривен, должен быть частью мемориального комплекса, но может остаться и единственным, очень одиноким объектом, обрамленным баннером с намерениями и обещаниями, — сообщает Светлана Подпалая.

Она также подчеркивает:

— Меня огорчила выбранная для Арт-стены локация: при входе с правой стороны, где последние лет 25 находятся заведения для выпить и закусить. Я прямо вижу, как граждане, которые пришли за этим делом, будут продолжать инстинктивно искать алко-радости именно в этой локации, где сейчас развалины кафе «Холодок» . Я бы скорее назвала это место не стеной, а закутком памяти, который решили получше задвинуть, чтобы лишний раз не напоминал и не бросался в глаза… Мне не кажется нормальным в таком большом парке напоминание об исторической правде данного места прилепить к граничной стене, фактически, к забору, за которым оживленная торговая жизнь.

Активистами был поднят вопрос и о том, что до сих пор не определены границы Преображенского парка. Как прозвучало из ответа представителя департамента коммунальной собственности, уже объявлен тендер на инвентаризацию земель в трех парках — Горького, Преображенском и сквера «История футбола».

Что же касается судьбы будущего Музея Одессы, то каждый одессит сможет внести свои предложения по его созданию. Горожанам предложено это сделать до конца июля 2020 года на электронную почту департамента культуры и туризма — director.dct@omr.gov.ua

Пока же жизнь в парке идет своим чередом. Место, где предположительно будет находиться новый Музей — справа от входа, за чередой мини-кафешек.

Кстати, побывав в парке, убедились: строительство будущего входа в Зоопарк продолжается, и уже можно увидеть его основные очертания. Дорожка, ведущая к нему, уже выложена плиткой.

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Фото: Мария Котова; Визуализация: Одесский горсовет

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