Утесов, Холодная и «Тобою казненные»: в городе появился еще один уголок старой Одессы

Мы на углу улиц Успенской и Утесова, где появился еще один маленький уголок старой Одессы. Это мурал, созданный одесской художницей Татьяной Поповиченко. Но сделан он так, словно отсюда теперь можно попасть (дверь приоткрыта) в старый одесский иллюзион «Люксъ», который, кстати, здесь и располагался.

Слева — афиша кинофильма «Тобою казненные» с Верой Холодной в главной роли. Справа — афиша выступления Леонида Утесова в программе «Надо знать, как гулять» с куплетами и маршами из пьесы «Мазелтовъ». Ну а над всем этим — вывеска: «Иллюзион «Люкс».

Да, этот иллюзион и в самом деле находился именно здесь, на стыке Успенской и бывшего Треугольного переулка, который носит теперь имя нашего Ледечки, и где находится посвященный ему музей.

Большой знаток Одессы Александр Розенбойм писал: «Утесов перешел в иллюзион «Люкс», в витрине которого однажды появилась фотография струнного оркестра в полном составе, включая четырнадцатилетнего гитариста, чем он несказанно гордился. Но «Люкс» находился на Успенской улице угол Треугольного переулка, вблизи его дома, и злополучную фотографию увидел отец Утесова. Иосиф Кельманович был «лепетутником», как называли мелких маклеров в Одессе, но мечтал о солидной коммерческой карьере сына и строго-настрого запретил ему даже приближаться к иллюзионам…».

Ну а «Тобою казненные» — тоже не выдуманный фильм. Это немой фильм 1917 года Владимира Максимова из категории «Месть покинутого». Название поражает! Еще бы! Речь идет о круто закрученной экранной истории о любви и терзаниях, ну и убийством (не одним!) в конце — из ревности.

Как с юмором гласит текст на мурале (мы же в Одессе!): «для сильнонервных и особовпечатлительных: капли от нервов и нюхательные соли — в музее Утесова».

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Фото: Мария Котова