Премьера в одесской Музкомедии: кто рискнул тронуть вождя краснокожих? (фото)

Киднеппинг наоборот

Классика — это всегда сложно, особенно когда у всех нас в памяти давний-давний фильм «Деловые люди», где этот рассказ был экранизирован в числе других. И было очень приятно: современное искрометное действо в постановке Виталия Синикова (Платова) по-джентльменски напомнит нам и об этом фильме.

Перед нами — поразительная история с «киднепингом наоборот», вызывающая хохот, очень живая, с драками, розыгрышами и всеми прочими атрибутами классического вечного юмористического рассказа. И малыш Джонни, разгуливающий поначалу с рогаткой, — «гаджетом» тех времен, — словно сошел с классических страниц вместе со своими похитителями.

«Малыш, ты нас неправильно понял!», — завопят в результате злодеи. Вот только кто кого неправильно понял, кто в результате «срубил деньжат», кто станет диктовать условия игры?

И как же незаметно «подкрадывается» к нам, наблюдающим за развеселым действом, сама суть спектакля, который, безусловно, увлечет и детей, и взрослых! «Дикая кошка» Джонни всего лишь жаждет любви, заботы и внимания, как любой ребенок. А ничего этого нет: папа ассоциируется у него со счетами в руках, два дяди, предложившие развеселую игру и кучу приключений, его нагло обманули, им нужно всего лишь получить за него жирный куш.

Плачущий сорванец — самая трогательная сцена спектакля: никакой он не монстр, всего лишь мальчишка, который четко сообразил, что его обманули. И что делать? Ответить по-своему: «Кто тут рискнул тронуть вождя краснокожих?!»

«Вы случайно не встречали Джонни?..»

Ах, какую развеселую месть устраивает своим захватчикам Джонни Дорсет! Ладно бы только наяву. Нет, он становится еще и их страшным сном: и вот уже множество Джонни Дорсетов являются в снах похитителям. А все сюжетные повороты в результате приведут к тому, с чего, собственно, все и началось: со страшной яви и кошмарных снов похитителей. И с ужасом в голосе интересуются Билл и Сэм у сидящих в зрительном зале: «Вы случайно не встречали Джонни?».

Сценическая версия знаменитого рассказа О.Генри получилась мастерской, во многом приятно неожиданной, с сюрпризами, комическими эффектами, неожиданными «заворотами», трюками.

Для меня спектакль стал долгожданным действом, где есть все, чего так не хватает сегодня каждому из нас — хохота до слез, погружения в известную классическую историю, которая наполняется вдруг неожиданными поворотами.

«Вождь краснокожих» — спектакль очень красивый, яркий и красочный (музыкальный руководитель — заслуженный артист Украины Владимир Кондратьев, художник-постановщик и художник по костюмам — Елена Лесникова, балетмейстер-постановщик — Ирина Синикова).

События переливаются, как в отлично произведенном калейдоскопе: его хочется смотреть еще и еще — во всех составах, однозначно принимая условия игры, которая на самом деле только кажется очень легкой и забавной.

«Вы случайно не встречали Джонни?..»

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