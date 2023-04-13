Предпасхальный ажиотаж на Привозе: какие цены на продукты?

Пасха в дни войны: как будут праздновать Воскресение Христово в храмах Одессы и области Уже второй год подряд православные жители Одессы и Одесской области будут отмечать великий христианский праздник Пасху в условиях войны. В этой связи многих волнует, смогут ли они традиционно пойти в церковь в пасхальную ночь и насколько это безопасно в нынешних реалиях. В Одесской областной военной администрации (ОВА) подготовили соответствующие рекомендации. ПОДРОБНЕЕ

Сколько выходных будет в Украине на Пасху в 2023 году В 2023 году дополнительного выходного на Пасху не будет, как не было его и год назад. Причина — в стране введено военное положение. Поэтому все дополнительные выходные отменены до его завершения. ПОДРОБНЕЕ

Могут ли снизиться цены на продукты после Пасхи? (видео) Пасхальный период – очередной повод сравнить цены на ключевые продукты питания. По оценкам «Института аграрной экономики», стоимость пасхальной корзины в этом году увеличилась почти на 25%, а в общем цены на продукты выросли на 30-32%. Однако по мнению экспертов, к лету ситуация может измениться для потребителей в лучшую сторону. «Одесская жизнь» поговорила с экономистом и продавцами «Нового рынка», чтобы выяснить, сколько сейчас стоят продукты питания и могут ли они подешеветь. ПОДРОБНЕЕ