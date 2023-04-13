Предпасхальный ажиотаж на Привозе: какие цены на продукты?

Дождь то капает, то поливает, без воздушной тревоги тоже не обошлось, но Пасху никто не отменял, наоборот, именно сейчас остро хочется традиционного домашнего праздника. Почем продукты перед Пасхой? Где ищем ответ на вопрос? На одесском Привозе, где есть все. И никакие тревоги, не говоря уже о поднадоевшем дожде — не помеха, как мы убедились, побывав на самом известном рынке городе. На Привозе — аншлаг. Что почем?
Овощи (за килограмм)
- картофель — 13-18 грн;
- лук — 50-55 грн;
- огурцы — от 75 до 170 грн;
- помидоры — 60-150 грн (попались на глаза по 40, но такая цена на сегодняшний скорее отпугивает
- потенциального покупателя);
- шампиньоны — 90-130 грн;
- сельдерей (корень) — 60-75 грн.
- редиска — 50-70 грн.
Фрукты (килограмм)
- яблоки — 15-25 грн (кажется, самый доступный по цене продукт сейчас);
- лимоны — 50-75 грн;
- апельсины — 60-70 грн;
- мандарины — 45-85 грн;
- бананы — 55-80 грн.
Заглянем в молочный корпус
Молочка
Мясо-молочный корпус в предпасхальные дни — самый активный. Еще бы: брынзочка, копчености и прочие вкусности…
- брынза — 150-170 грн;
- творог — 80-130 грн;
- сметана — 90-110 грн за литр;
- сливочное масло (домашнее) доходит до 300 грн
- яйца — 52-80 грн за десяток (давно именуемый «золотым»).
Копчености
В том же корпусе — настоящий ажиотаж у лотков с копченостями:
- подчеревок вам обойдется в 200-280 грн за килограмм;
- кровяная колбаса — 150-170 грн;
- копченые свиные щеки — 130-150 грн;
- копченые колбасы — от 220 до 280 грн (это в среднем, есть и гораздо дороже).
Теперь — в мясной корпус
- телятина — колеблется от 160 до 190 грн (в зависимости от части, конечно);
- свинина — 160-200 грн;
- сало — 170-180 грн (тонкое), сало толще доходит до 280 грн.
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