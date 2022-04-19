Предательство: за что можно поплатиться свободой?

Последние годы с экранов телевизоров все чаще звучало доселе непонятное нам слово «коллаборационисты». А сейчас, в военное время, даже появилась норма в Уголовном кодексе, предусматривающая ответственность за коллаборационную деятельность. Что это значит? Кто и за что может понести наказание?

Что такое коллаборационизм?

Коллаборационизм – сотрудничество наших граждан с врагом для обеспечения интересов врага и нанесения ущерба собственному государству.

Ущерб государству может быть нанесен в результате таких действий:

гражданин Украины публично (на митингах, собраниях, в прессе, в сети Интернет и т.д.) отрицает вооруженную агрессию против Украины, оккупацию части территории нашей страны; призывает к поддержке деяний государства-агрессора, поддерживает вооруженные формирования агрессора и его оккупационную администрацию; призывает сотрудничать с государством-агрессором и его уполномоченными органами; призывает к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины;

оккупацию части территории нашей страны; призывает к поддержке деяний государства-агрессора, поддерживает вооруженные формирования агрессора и его оккупационную администрацию; призывает сотрудничать с государством-агрессором и его уполномоченными органами; призывает к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины; гражданин Украины добровольно занял разного рода должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора, а также принимал участие в организации и проведении незаконных выборов, референдумов на временно оккупированной территории или публично призывал к проведению таких мероприятий;

созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора, а также принимал участие в организации и проведении незаконных выборов, референдумов на временно оккупированной территории или публично призывал к проведению таких мероприятий; гражданин Украины при занятии должностей в незаконных органах или военизированных формированиях государства-агрессора совершил действия или принял решение, повлекшее гибель людей или наступление других тяжких последствий ;

; пропаганда в интересах государства-агрессора в любых учебных заведениях и содействие внедрению стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях Украины;

и содействие внедрению стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях Украины; передача материальных ресурсов незаконным вооруженным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором;

созданным на временно оккупированной территории, и осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором; организация и проведение мероприятий политического характера (съезды, собрания, митинги, конференции, круглые столы и т.д.) для поддержки государства-агрессора и активное участие в таких мероприятиях. А также осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией (создание, сбор, получение, хранение, использование и распространение соответствующей информации).

Совесть не купишь

Нормальный человек всегда пытается понять или объяснить, почему был совершен тот или иной поступок. Хотя… масштабная война в Украине – абсурд, который объяснить невозможно. Тем не менее, все мы, украинцы, должны защищать свою страну. Ради себя, ради наших близких. Причем не только на поле боя, а также помогая в тылу и не болтая лишнего.

Коллаборационистами становятся разные люди: чиновники разного ранга и силовики, мечтающие получить власть и «плюшки», а также обычные люди, желающие подзаработать. Наверное, взывать к совести таких людей бесполезно. Совесть можно продать, но купить не получится. А вот напомнить пословицу «Не рой другому яму…» – стоит. Все мы здесь живем, и кто знает, куда прилетит вражеский снаряд по наводке несознательных граждан.

К слову, фраза «Не рой другому яму – сам в нее попадешь» есть и в Библии (Ветхий завет), поэтому отвечать придется не только по уголовному законодательству.

О праве на выбор и наказании

В зависимости от тяжести совершенного коллаборантом уголовного правонарушения, статья 1111 Уголовного кодекса предусматривает различные виды наказаний:

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет;

арест на срок до шести месяцев или исправительные работы сроком до двух лет;

штраф до десяти тысяч необлагаемых минимумов дохода граждан (170 тысяч гривен);

лишение свободы сроком до пятнадцати лет;

пожизненное лишение свободы.

В качестве дополнительного вида наказания к виновному может применяться конфискация имущества.

На сегодняшний день Национальное антикоррупционное бюро сформировало для Службы безопасности Украины реестр коллаборантов и предателей, который насчитывает более 200 человек. Естественно, он будет расширяться по мере установления новых фактов предательства и коллаборационизма.

А сознательным украинцам предлагают присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого нужно отправить на почту stopzrada@nazk.gov.ua информацию о лицах, которые поддерживают идеи «русского мира», «окончательного решения украинского вопроса», пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или любым иным образом вредят украинской армии и народу.

1Кроме статьи о коллаборационизме, Уголовный кодекс предусматривает также наказание за государственную измену, шпионаж, диверсию и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ольга Новикова

Фото: 24 канал