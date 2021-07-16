Новую волну COVID-19 ожидают в Одессе примерно к августу. Каждая такая волна, а эта будет четвертой, приносит с собой всплеск заболеваемости. С 2016 года доступ в реанимацию открыт для всех. Давайте разберемся, как поддержать близких в трудную минуту и не помешать врачам.

Зачем пускать в реанимацию посторонних? Это же не проходной двор

Посторонний — некорректное определение. В министерстве здравоохранения используют термин «посетитель». Поэтому в палате интенсивной терапии не может быть посторонних, а только пациенты, персонал и посетители. Навещать пациентов можно в любой день 24 часа в сутки. Такое решение МОЗ основано на мировой практике и проведенных исследованиях. Цифры показывают, что наиболее болезненный момент для пациентов и посетителей — это невозможность увидеться. Переживания по этому поводу настолько сильны, что даже тяжелое состояние пациента причиняет меньше страданий. Люди хотят быть рядом друг с другом в критической ситуации.

Какие есть ограничения для посетителей?

Их немного. Прежде чем войти, необходимо морально подготовиться. Вы увидите тяжелобольных людей, поэтому постарайтесь сдерживать свои эмоции. В реанимации будет много непривычных запахов и звуков. Если вам покажется, что происходит нечто странное или какой-то прибор издает тревожные звуки — ни в коем случае не трогайте медицинскую аппаратуру или пациента. Не паникуйте, не кричите, а лучше покиньте палату и доверьтесь врачам.

Не входите в палату, если у вас симптомы простуды. Даже незначительные

Не входите в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Или с сильным запахом табака

Возьмите с собой антисептик для рук и постоянно им пользуйтесь

Не мешайте врачам делать свою работу

Что делать, если не пускают в реанимацию?

Нужно разбираться. В приказе МОЗ сказано, что персонал может попросить посетителей на некоторое время покинуть палату. И такая просьба обязательна к исполнению. То есть по факту это не просьба, а скорее требование. Но после того как врачи выполнят все необходимые процедуры, посетители могут войти в палату. В Национальной службе здоровья просят посетителей не конфликтовать в подобной ситуации. Если вам отказывают в посещении — обратитесь к главврачу. А если главврач не реагирует, тогда нужно жаловаться в Национальную службу здоровья по бесплатному телефону 16-77.

Что думают врачи?

У врачей нет единого мнения. Работники больниц жалуются на посетителей, которые бывают неадекватными и не готовы следовать правилам посещения. А посетители настаивают на своем законном праве быть рядом с близкими и обвиняют персонал в отсутствии человеческого отношения. Врач-анестезиолог из Одесской области Иван Черненко считает, что персонал, пациенты и посетители должны научиться доверять друг другу. Медицинская система еще не готова быть по-настоящему открытой.

По словам врача, не все его коллеги умеют правильно общаться и выходить из конфликтных ситуаций. Этому никто не учит, не проводит тренинги. Палаты до сих пор не оборудованы для приема посетителей, иногда негде поставить лишний стул. Еще одна проблема, по мнению Ивана Черненко, недостаток персонала, который будет взаимодействовать с родственникам и близкими пациентов. У врачей часто нет времени на общение и не хватает рук для контроля. Но в любом случае открытость всегда будет восприниматься как «нечего скрывать», а значит поводов для доверия будет больше, резюмирует врач в своей статье.

Мы сообщали читателям, что новую вспышку коронавируса в Одессе прогнозируют уже в августе.

Фото: МОЗ, Unsplash, KyivPost