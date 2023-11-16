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Позывной «Бензопила»: как девушка из Зеленогорского спасает собратьев

Позывной «Бензопила»: как девушка из Зеленогорского спасает собратьев

Александра Воденюк — девушка из Зеленогорского с позывным «Бензопила» заступила на защиту Отечества весной во взвод противотанкового отделения роты огневой поддержки боевым медиком в звании младшего сержанта 101-й отдельной бригады Территориальной обороны «Закарпатье».

От учителя до боевого медика

После окончания родной Зеленогорской школы Подольского района девушка решила связать свою жизнь с учительством и поступила в университет имени Ушинского. Хотела стать учителем иностранного языка. Перед войной устроилась на работу в Чехии, училась в вузе дистанционно. Когда враги напали на родную Украину, Александра вернулась, чтобы взять в руки оружие.

— В начале полномасштабного вторжения женщин вообще не хотели брать на войну, поэтому я прошла курсы по оказанию первой неотложной медицинской помощи в центре Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и стала волонтером, — рассказала Александра, — Сначала мы с друзьями эвакуировали жителей Николаевской области, доставляли в разрушенные рашистами города и села продукты питания, питьевую воду и медикаменты. Людям, которых мы смогли спасти, я помогала с поселением в Чехии. Знаю чешский, поэтому мне было легко это делать.

Урок по боевой медицине для школьников

И все же рвалась на фронт. Хотела стать стрелком. Правда, на эту военную должность женщин призывали только в Закарпатской области.

— Шестого марта моя мечта осуществилась. Я пополнила ряды 101-й отдельной бригады теробороны «Закарпатье» и приняла военную присягу на верность украинскому народу. Базовую военную подготовку вместе с домедицинской помощью осваивала на одной из военных баз Великобритании, преподавали специалисты из Австралии.  Оттуда нас отправили на передовую. Сейчас в нашей роте служат три девушки, в батальоне — двенадцать. 

Ранения, контузии и бои на «нуле»

101 отдельная бригада теробороны «Закарпатье»

Попав в расположение своей бригады, Александра Воденюк была зачислена боевым медиком в противотанковое отделение роты огневой поддержки. Свой позывной девушка, видимо, получила за меткий характер, крепкий характер и «острый» язычок. Без этого на войне не выжить. Правда, чаще боевые побратимы зовут Сашу нежно — «Пила». 

— Наше подразделение громило рашистов на Бахмутском, Лиманском и Таврическом направлениях. Приходилось работать в сверхтяжелых условиях: в лесах и посадках, на бездорожье и под массированными обстрелами противника, — рассказала Александра, — Моя рота в основном находилась «на нуле». В разгар боя я вытаскивала раненых из-под обстрела. Затем доставляла побратимов в стабилизационный пункт, расположенный неподалеку от линии фронта. Там медики оказывали им неотложную помощь, чтобы живыми довезти до стационарного госпиталя.

Александра спасла не одну жизнь — девушка вынесла на своих плечах с передовых позиций десятки тяжелораненых. Всего через ее крепкие и заботливые руки прошла почти треть побратимов роты. 

Как-то и саму Александру «зацепило». Она сама себя перевязала. В другой раз ее, потерявшую сознание из-за большой потери крови, уже спасали коллеги-медики. Парамедик была трижды ранена и получила несколько контузий, но снова возвращалась в строй.  

По словам Александры Воденюк, на войне тяжелее морально, чем физически. В трудные минуты воинов выручает юмор.

Недавно Закарпатскую бригаду перебросили на защиту северных рубежей, где активизировались рашистские диверсионные группы.

Боец ПВО Вадим Воденюк. Отец Александры

Боец ПВО Вадим Воденюк. Отец Александры

Отец нашей героини Вадим Александрович также воюет. В конце лета был мобилизован, а после военной подготовки в составе мобильной огневой группы противовоздушной обороны защищает небо в Запорожье. 

В конце октября старший сержант Александра Воденюк приехала в краткосрочный отпуск. Боевой медик неоднократно посещала родную школу, на уроках мужества рассказывала юным землякам о героизме наших воинов, а также учила азам оказания первой неотложной помощи.

После победы Александра хочет заняться реабилитацией военнослужащих. И уже учится на курсах восстановительного массажа, а приобретенные навыки испытывает на своих побратимах в полевых условиях.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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