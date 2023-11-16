Позывной «Бензопила»: как девушка из Зеленогорского спасает собратьев

От учителя до боевого медика

После окончания родной Зеленогорской школы Подольского района девушка решила связать свою жизнь с учительством и поступила в университет имени Ушинского. Хотела стать учителем иностранного языка. Перед войной устроилась на работу в Чехии, училась в вузе дистанционно. Когда враги напали на родную Украину, Александра вернулась, чтобы взять в руки оружие.

— В начале полномасштабного вторжения женщин вообще не хотели брать на войну, поэтому я прошла курсы по оказанию первой неотложной медицинской помощи в центре Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и стала волонтером, — рассказала Александра, — Сначала мы с друзьями эвакуировали жителей Николаевской области, доставляли в разрушенные рашистами города и села продукты питания, питьевую воду и медикаменты. Людям, которых мы смогли спасти, я помогала с поселением в Чехии. Знаю чешский, поэтому мне было легко это делать.

И все же рвалась на фронт. Хотела стать стрелком. Правда, на эту военную должность женщин призывали только в Закарпатской области.

— Шестого марта моя мечта осуществилась. Я пополнила ряды 101-й отдельной бригады теробороны «Закарпатье» и приняла военную присягу на верность украинскому народу. Базовую военную подготовку вместе с домедицинской помощью осваивала на одной из военных баз Великобритании, преподавали специалисты из Австралии. Оттуда нас отправили на передовую. Сейчас в нашей роте служат три девушки, в батальоне — двенадцать.

Ранения, контузии и бои на «нуле»

Попав в расположение своей бригады, Александра Воденюк была зачислена боевым медиком в противотанковое отделение роты огневой поддержки. Свой позывной девушка, видимо, получила за меткий характер, крепкий характер и «острый» язычок. Без этого на войне не выжить. Правда, чаще боевые побратимы зовут Сашу нежно — «Пила».

— Наше подразделение громило рашистов на Бахмутском, Лиманском и Таврическом направлениях. Приходилось работать в сверхтяжелых условиях: в лесах и посадках, на бездорожье и под массированными обстрелами противника, — рассказала Александра, — Моя рота в основном находилась «на нуле». В разгар боя я вытаскивала раненых из-под обстрела. Затем доставляла побратимов в стабилизационный пункт, расположенный неподалеку от линии фронта. Там медики оказывали им неотложную помощь, чтобы живыми довезти до стационарного госпиталя.

Александра спасла не одну жизнь — девушка вынесла на своих плечах с передовых позиций десятки тяжелораненых. Всего через ее крепкие и заботливые руки прошла почти треть побратимов роты.

Как-то и саму Александру «зацепило». Она сама себя перевязала. В другой раз ее, потерявшую сознание из-за большой потери крови, уже спасали коллеги-медики. Парамедик была трижды ранена и получила несколько контузий, но снова возвращалась в строй.

По словам Александры Воденюк, на войне тяжелее морально, чем физически. В трудные минуты воинов выручает юмор.

Недавно Закарпатскую бригаду перебросили на защиту северных рубежей, где активизировались рашистские диверсионные группы.

Отец нашей героини Вадим Александрович также воюет. В конце лета был мобилизован, а после военной подготовки в составе мобильной огневой группы противовоздушной обороны защищает небо в Запорожье.

В конце октября старший сержант Александра Воденюк приехала в краткосрочный отпуск. Боевой медик неоднократно посещала родную школу, на уроках мужества рассказывала юным землякам о героизме наших воинов, а также учила азам оказания первой неотложной помощи.

После победы Александра хочет заняться реабилитацией военнослужащих. И уже учится на курсах восстановительного массажа, а приобретенные навыки испытывает на своих побратимах в полевых условиях.