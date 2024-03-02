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Познакомились на танцевальных вечерах в болгарском селе: о музыкальной семье из Новой Ивановки

Познакомились на танцевальных вечерах в болгарском селе: о музыкальной семье из Новой Ивановки

Люди — как звезды, они освещают друг другу путь, согревают и вдохновляют. А когда две звезды долго находятся рядом, они формируют созвездие, и от этого не только светят еще ярче, а и украшают небосклон своей красотой. Именно таким созвездием является семья Александры и Ивана Арнаут из села Новая Ивановка Арцизской громады.

История их любви началась на танцевальных вечерах в болгарском селе, раскинувшемся на просторах степного Буджака. Иван Степанович, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Дебют», был одержим музыкой и передал эту страсть своей любимой — прекрасной студентке Измаильского педагогического института Александре.

В 1981 году на большой болгарской свадьбе их любящие сердца музыкально и романтично были связаны узами брака. Иван Степанович преподавал детям музыку, а Александра Михайловна оставалась предана своей работе с маленькими детьми, являясь заведующей Новоивановским детским садом. Музыку она полюбила так же сильно, как и ее муж. И вот уже 50 лет является участницей народного ансамбля «Младежки сърца» («Юные сердца») в Новоивановском Доме культуры.

супруги

Дети, Ксения и Юрий, унаследовали талант и любовь родителей к музыке: они виртуозно играют на баяне и аккордеоне.

И внуки продолжают семейные творческие традиции: Егор играет на фортепиано, а Олеся прекрасно танцует. И каждый из этой музыкальной семьи несет в себе наследие не только навыков, но и ценностей, сохраненное несколькими поколениями болгарского рода Арнаут.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
[mistape]
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