Познакомились на танцевальных вечерах в болгарском селе: о музыкальной семье из Новой Ивановки

История их любви началась на танцевальных вечерах в болгарском селе, раскинувшемся на просторах степного Буджака. Иван Степанович, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Дебют», был одержим музыкой и передал эту страсть своей любимой — прекрасной студентке Измаильского педагогического института Александре.

В 1981 году на большой болгарской свадьбе их любящие сердца музыкально и романтично были связаны узами брака. Иван Степанович преподавал детям музыку, а Александра Михайловна оставалась предана своей работе с маленькими детьми, являясь заведующей Новоивановским детским садом. Музыку она полюбила так же сильно, как и ее муж. И вот уже 50 лет является участницей народного ансамбля «Младежки сърца» («Юные сердца») в Новоивановском Доме культуры.

Дети, Ксения и Юрий, унаследовали талант и любовь родителей к музыке: они виртуозно играют на баяне и аккордеоне.

И внуки продолжают семейные творческие традиции: Егор играет на фортепиано, а Олеся прекрасно танцует. И каждый из этой музыкальной семьи несет в себе наследие не только навыков, но и ценностей, сохраненное несколькими поколениями болгарского рода Арнаут.