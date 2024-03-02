Познайомилися на танцювальних вечорах у болгарському селі: про музичну родину з Нової Іванівки

Історія їхнього кохання почалася на танцювальних вечорах у болгарському селі, що розкинулося на теренах степового Буджака. Іван Степанович, керівник вокально-інструментального ансамблю «Дебют», був одержимий музикою і передав цю пристрасть своїй коханій — прекрасній студентці Ізмаїльського педагогічного інституту Олександрі.

1981 року на великому болгарському весіллі їхні люблячі серця музично і романтично були пов’язані узами шлюбу. Іван Степанович викладав дітям музику, а Олександра Михайлівна залишалася відданою своїй роботі з маленькими дітьми, будучи завідувачкою Новоіванівського дитячого садка. Музику вона полюбила так само сильно, як і її чоловік. І ось уже 50 років є учасницею народного ансамблю «Младежки сърца» («Юні серця») в Новоіванівському Будинку культури.

Діти, Ксенія та Юрій, успадкували талант і любов батьків до музики: вони віртуозно грають на баяні та акордеоні.

Та й онуки продовжують сімейні творчі традиції: Єгор грає на фортепіано, а Олеся чудово танцює. І кожен із цієї музичної сім’ї несе в собі спадщину не тільки навичок, а й цінностей, збережену кількома поколіннями болгарського роду Арнаут.