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Познайомилися на танцювальних вечорах у болгарському селі: про музичну родину з Нової Іванівки

Познайомилися на танцювальних вечорах у болгарському селі: про музичну родину з Нової Іванівки

Люди — як зірки, вони освітлюють одне одному шлях, зігрівають і надихають. А коли дві зірки довго перебувають поруч, вони формують сузір’я, і від того не лише світять ще яскравіше, а й прикрашають небосхил своєю красою. Саме таким сузір’ям є родина Олександри та Івана Арнаут із села Нова Іванівка Арцизької громади.

Історія їхнього кохання почалася на танцювальних вечорах у болгарському селі, що розкинулося на теренах степового Буджака. Іван Степанович, керівник вокально-інструментального ансамблю «Дебют», був одержимий музикою і передав цю пристрасть своїй коханій — прекрасній студентці Ізмаїльського педагогічного інституту Олександрі.

1981 року на великому болгарському весіллі їхні люблячі серця музично і романтично були пов’язані узами шлюбу. Іван Степанович викладав дітям музику, а Олександра Михайлівна залишалася відданою своїй роботі з маленькими дітьми, будучи завідувачкою Новоіванівського дитячого садка. Музику вона полюбила так само сильно, як і її чоловік. І ось уже 50 років є учасницею народного ансамблю «Младежки сърца» («Юні серця») в Новоіванівському Будинку культури.

супруги

Діти, Ксенія та Юрій, успадкували талант і любов батьків до музики: вони віртуозно грають на баяні та акордеоні.

Та й онуки продовжують сімейні творчі традиції: Єгор грає на фортепіано, а Олеся чудово танцює. І кожен із цієї музичної сім’ї несе в собі спадщину не тільки навичок, а й цінностей, збережену кількома поколіннями болгарського роду Арнаут.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ
[mistape]
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