Повышение пенсионного возраста: неизбежное зло или осознанная необходимость?

С 1 апреля в Украине повышается пенсионный возраст для женщин – до 59 лет и 6 месяцев, а через год с небольшим пенсионный возраст женщин и мужчин станет одинаковым – 60 лет. И, похоже, на этом наши власти останавливаться не собираются. Чем объясняют необходимость таких нововведений и что нас ждет дальше?

Пенсии могут уменьшиться

Как заявила глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова, повышение пенсионного возраста грядет для всех, так как уже к 2030 году обеспечить пенсиями всех пенсионеров за счет нынешней солидарной пенсионной системы будет невозможно. Придется снова пересчитывать формулу назначения пенсий, а это приведет к тому, что в процентах от заработка она уменьшится. И если сейчас ничего не менять, то через десять лет больше половины украинских пенсионеров будут получать минимальную пенсию, в то время как сейчас ее получают только 5%.

Как считают эксперты Международной организации труда, для нормальной жизни человека его пенсия должна быть не меньше 40% от его заработка, а в Украине сегодня она составляет всего 28%. Зато в европейских странах эти рекомендации выполняются неукоснительно. Например, в балтийских странах пенсия составляет 46% заработка, а в Швейцарии так вообще 80%. Впрочем, европейские пенсионеры получают такие суммы не за счет солидарной пенсионной системы, а за счет собственных накоплений – то есть той самой трехуровневой системы, которую собираются ввести и у нас.

Что думают эксперты?

Как утверждают власти, повышение пенсионного возраста будет очень плавным – на один месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года. Правда, пока еще не известно, примут ли такой закон и согласится ли с ним президент Украины.

Два года назад, когда на 10 лет увеличили страховой стаж, казалось, что выход найден. Но на деле это стало лишь скрытым повышением пенсионного возраста, когда выяснилось, что пенсии растут гораздо быстрее, чем уменьшается количество пенсионеров. И в правительстве вновь заговорили об увеличении пенсионного возраста. Но вот что говорит бывший заместитель главы Пенсионного фонда и независимый пенсионный эксперт Виктор Колбун:

– Эффект от повышения пенсионного возраста возможен лишь тогда, когда экономика Украины будет устойчиво развиваться, появятся новые рабочие места для молодого поколения. Иначе мы получим рост безработицы либо среди «предпенсионеров», которых массово станут увольнять досрочно, либо среди молодых, которые не смогут заработать требуемого страхового стажа.

Эксперт надеется, что до 2023-2025 годов пенсионный возраст в Украине власти не повысят, хотя будут настойчиво напоминать об этом.

А вот член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что правительство займется повышением пенсионного возраста сразу после того как будут приняты земельный и трудовой кодексы, а это может произойти уже в первой половине нынешнего года.

А как у них?

Украина – не единственная страна, где хотят повысить возраст выхода на пенсию. Об этом уже давно и настойчиво говорят во многих странах Европы, однако жители этих стран принимают подобные инициативы в штыки. Например, во Франции повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет сопровождалось бурным недовольством. Президент Эмманюэль Макрон на фоне протестов временно отказался от этой идеи, однако оставил за собой право увеличить пенсионный возраст президентским указом, если представители профсоюзов и работодатели не договорятся друг с другом.

Заговорили о повышении пенсионного возраста и в Германии: рождаемость уменьшается, а мигранты работать не хотят, поэтому Федеральный банк страны предложил увеличить возраст выхода на заслуженный отдых до 69,3 года. Это коснется тех, кто родился после 2001 года, а завершение реформы ожидается лишь к 2070 году. При этом средняя продолжительность жизни в Германии составляет 80 лет, во Франции – 82 года.

Однако на фоне утверждений о том, что повышение пенсионного возраста неизбежно, в некоторых странах пошли на его уменьшение. Например, в Италии президент Серджо Маттарелла подписал декрет о снижении возраста выхода на пенсию с 67 до 62 лет. А женщины теперь могут досрочно выйти на пенсию начиная с 58 лет – при наличии 35-летнего стажа.

По такому же пути пошла и Польша, где было введено право досрочно выйти на пенсию. Вместо пенсионного возраста в 67 лет для мужчин и женщин был введен возраст в 65 и 60 лет. Причинами такого решения стали рост механизации труда и увеличение ценности человеческой жизни. Ведь по данным китайских ученых, работа после 55 лет для мужчин и после 50–52 лет для женщин ведет к переутомлению и депрессивным расстройствам.

Фото: my.ua

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