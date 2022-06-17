Пособия украинцам за границей: сколько выплачивают и где отменяют?

За три месяца полномасштабного вторжения РФ в нашу страну более 6,2 миллиона украинцев были вынуждены выехать за границу. В начале войны во многих странах украинских беженцев радушно встречали. Но, похоже, не всюду рассчитывали, что война затянется надолго. Поэтому сейчас условия для беженцев в некоторых странах изменились.

Польша: пора искать работу

Польша приняла самое большое количество беженцев из Украины – почти 3,3 миллиона человек. Украинцам здесь предоставлена единовременная социальная выплата в размере 300 злотых (чуть больше 2000 гривен). Вместе с тем длительное содержание огромного количества беженцев стало нелегким испытанием для польской экономики и инфраструктуры.

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И с 1 июля финансовую помощь украинцам правительство Польши отменяет. В стране считают, что четырех месяцев полной защиты было достаточно для того, чтобы украинцы адаптировались и начали искать работу. При этом Польша сохраняет выплаты на каждого ребенка до 18 лет – ежемесячно по 500 злотых. К тому же, по-прежнему на социальную поддержку могут претендовать многодетные семьи, беременные женщины, люди с инвалидностью.

Молдова: финансовую помощь продлят

Сейчас количество оставшихся в Молдове украинских беженцев сократилось до менее чем 90 тысяч человек. Украинцы, уехавшие сюда, ежемесячно могут получать денежную помощь в размере 2200 молдавских лей на каждого члена семьи – это 3446 гривен. Эти средства нужно потратить в течение месяца – снять с карты или рассчитаться за покупки и услуги через терминал. Для беженцев, остающихся в стране, помощь будет продлена.

Болгария: выселяют с курортов

На сегодняшний день в Болгарии проживают более 102 тысяч украинских переселенцев. С начала войны государством им была предоставлена возможность бесплатно ночевать и питаться в курортных отелях страны. На компенсацию трехразового питания и проживания беженцам за сутки выплачивали по 40 левов – примерно 648 гривен на человека. Но с 1 июня – начала высокого курортного сезона – выплаты украинским переселенцам сократили. Компенсацию уменьшили почти в три раза: до 15 левов – 243 гривен. Из курортных отелей украинцев выселяют. Беженцев направляют в государственные санатории и общежития. Многим приходится искать жилье самостоятельно.

Румыния: помогает Красный Крест

В эту страну выехали более 800 тысяч украинских беженцев. Финансовую помощь для уязвимых категорий переселенцев предлагает Румынское сообщество Красного Креста. Она составляет 110 евро на человека – 3487 гривен – и выплачивается в течение трех месяцев. Выплату могут получить следующие категории переселенцев:

семьи, которые в данный момент возглавляют женщины;

семьи, где двое или более детей младше 18 лет;

семьи, где есть человек старше 60 лет, с инвалидностью, беременная или кормящая женщина;

одинокая женщина.

Также основанием для получения помощи является отсутствие доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию.

Бесплатный проезд поездами в вагонах второго класса и в общественном транспорте пока что сохраняется. Не требуют оплаты за свои услуги от украинцев и некоторые автобусные перевозчики.

Чехия: помощь будут сокращать

В Чехии с начала войны украинским беженцам выдано 344 тысячи виз для временного проживания. Переселенцы из Украины могут получать здесь ежемесячные выплаты в размере 5000 крон – 6418 гривен. На денежное пособие украинцы имеют право в течение пяти месяцев. Но для этого заявку на помощь нужно подавать ежемесячно.

Государство планирует прекратить выплату гуманитарной помощи в случае, если у беженцев есть жилье, где им бесплатно предоставляют питание и другие удобства. Но в целом финансовая поддержка украинцев рассчитана до конца февраля 2023 года. Правда, ее сумма может быть постепенно снижена.

До лета в большинстве населенных пунктов Чехии проезд в транспорте для украинцев был бесплатный. Но сейчас в некоторых городах – в частности, в Праге – его отменяют. Станет платным и социальное жилье.

Словакия: поддержка международных организаций

В Словакию выехало почти 380 тысяч украинских беженцев. С мая материальную помощь им здесь оказывает не государство, а Красный Крест и прочие международные организации.

Финансовая поддержка беженцев из Украины в Словакии рассчитана на три месяца. Обратиться за пособием могут украинцы, чей месячный доход не превышает 218 евро на взрослого человека и 99 евро на ребенка.

На детей до трех лет ежемесячно выделяют 160 евро, с трех до 18 – 60 евро, на взрослых – 80 евро. Максимальная сумма финансовой поддержки для одной семьи ограничена и составляет 380 евро в месяц – порядка 12046 гривен.

Международная организация по миграции и Детский фонд поддерживают детей и взрослых с ограниченными возможностями. Эти ассоциации выплачивают материальную помощь – 508 евро в месяц.

Венгрия: помощь до трудоустройства

В Венгрию выехало более 530 тысяч украинцев. Беженцы, получившие статус временной защиты, могут рассчитывать на ежемесячную финансовую поддержку от государства в размере 22800 форинтов – 1830 гривен. На ребенка выплачивается 13700 форинтов – 1094 гривни. Если родитель в одиночку воспитывает двух детей, на каждого ребенка может получить по 14800 форинтов, трех или более – по 17000 форинтов. Одинокий родитель, воспитывающий хронически больного ребенка или ребенка с тяжелой инвалидностью, получит 25900 форинтов.

Если человек нуждается в пособии, он должен сообщить об этом в Дирекцию миграционной службы. Но после трудоустройства вынужденный переселенец свое право на ежемесячную поддержку теряет.

Германия: субсидии на аренду

Пожалуй, самые высокие выплаты для украинских беженцев назначены в Германии. Здесь с 1 июня ежемесячный размер пособия на человека составляет 449 евро – 14233 гривни. Финансовую поддержку трудоспособные переселенцы могут получить в центрах занятости. Эта социальная помощь предназначена исключительно на базовые нужды – одежду и питание. Социальным жильем беженцев обеспечивают. Но, чтобы переселенцам не приходилось жить в общежитиях, в некоторых городах им дают субсидии на аренду квартир. Такое пособие может составить 450-600 евро.

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Фото: news.finance.ua, 24 канал, mold.su, psm7.com, realist.online, visitukraine.today, Фокус и Today.ua