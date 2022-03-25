На какие выплаты могут рассчитывать украинские беженцы за границей?

С начала войны многие украинцы были вынуждены искать убежище за рубежом. Большинство европейских стран не только принимают украинских беженцев, но и выплачивают им финансовую помощь.

Польша

Украинцы, которые эвакуировались в Польшу после 24 февраля 2022 года, по закону могут находиться на территории страны в течение 18 месяцев. После этого необходимо получить вид на жительство сроком до трех лет. Кроме того, они смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых на человека. Это примерно 2000 грн. Также беженцы имеют право на бесплатную медицинскую помощь и трудоустройство по упрощенной процедуре.

Для беженцев в Польше работает круглосуточная «горячая линия» Управления по делам иностранцев: +48-47-721-75-75. Также есть «горячая линия» специально для граждан Украины: +48-22-523-88-80.

Чехия

Чешский парламент принял закон, что с 21 марта всем украинским беженцам, прибывшим в страну после 24 февраля 2022 года, в течение первых трех месяцев будут оказывать гуманитарную помощь в размере 5000 крон (это примерно 6500 гривен). Размер пособия будет одинаковым как для взрослых, так и для детей. Эти средства можно получить по специальной визе, так называемой визе толерантности.

В первый месяц финансовая помощь будет начисляться автоматически после предъявления паспорта с визой. Если в течение полугода финансовое положение украинца не улучшится, он может подать заявку еще на пять таких выплат. Также эвакуированные украинцы смогут работать без специального разрешения или получить статус безработных.

Беженцы из Украины могут обратиться в украинское посольство в Чехии по телефонам: +42-022-702-02-00, +42-022-702-02-04.

Словакия

Жители Украины, которые прибывают в Словакию в качестве беженцев, могут подать заявку на получение пособия. Они будут получать его на тех же условиях и в том же размере, как и граждане Словакии. Беженцы из Украины смогут получить такие выплаты:

на одного человека — 68,80 евро (2227 грн),

на пару без детей — 119,60 евро (3872 грн),

на человека с детьми (1-4 ребенка) — 130,90 евро (4238 грн),

на пару с детьми (1-4 ребенка) — 179 евро (5795 грн);

на человека, у которого более четырех детей, — 191,20 евро (6190 грн),

на пару, у которой более четырех детей, — 241,30 евро (7812 грн).

В Словакии украинские беженцы могут обратиться в специальный Отдел по вопросам предоставления убежища PZ Humenné по телефону: +421-96-182-3241. Также подобные вопросы помогут решить в Словацком гуманитарном совете, телефон: +421-51-70-81-777.

Венгрия

Для поддержки украинских беженцев, которые прибыли в страну после 24 февраля 2022 года, государство будет оказывать помощь венгерским работодателям. Эта прибавка будет составлять половину стоимости жилья и проезда работника в месяц, но не более 60 000 форинтов (5195 грн) на одного работника и дополнительных 12 000 форинтов (1039 грн) на несовершеннолетнего ребенка. При получении надбавки работодатель обязан обеспечить жильем работника, пока тот работает у него, и гарантировать доступ к работе в организованных условиях.

Украинцам, эвакуированным в Венгрию, можно обращаться в посольство Украины по телефонам: +36-1-422-41-18, +36-1-422-41-22. Вопросы, касающиеся лиц, которые нуждаются во временной защите, помогут также решить в Миграционной службе Венгрии, телефон: +36-1-463-9100.