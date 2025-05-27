Начал с чистого листа

Житель города Рени Сергей Стрижков — сотрудник государственного предприятия «Дельта-лоцман» — увлекся краеведением три года назад.

— Началом исследований считаю время, когда начал изучать генеалогию своей семьи, — рассказывает Сергей. — Пролистав все, что есть на сайте мормонов по городу Рени и селу Нагорное, я столкнулся с тем, что мое генеалогическое исследование зашло в тупик. Как оказалось, информации недостаточно для составления дерева. Тогда я начал искать хоть какую-то информацию о Рени. Не было руководителя, который направил бы меня, инженера, в нужное русло. Я начал с чистого листа, не имея даже списка литературы.

Как-то Сергей наткнулся на статью Валерия Кожокару «О происхождении названия города Рени», и начал изучать эту тему. Используя все возможности интернета, которых не имели его предшественники-краеведы, он собрал старинные карты Европы 16-17 веков, а также карты Клавдия Птолемея. Сопоставляя их, Сергей обратил внимание, что на месте поселения Ren в устье Прута во времена греко-даков был какой-то населенный пункт Пироборыдава. Возникло предположение, что это предшественник Рени. Заинтересовала Сергея еще и тема утраченных храмов.

Рени по всему миру и во Вселенной

Сотрудники музея подхватили увлечение портовика и распечатали все обнаруженные им карты, сделав к юбилею музея отдельную выставку.

— Я думаю, что эти карты дадут новый пласт информации для всех, кто изучает историю края, для детей, которые пишут исследовательские работы в рамках Малой академии наук, — сказала директор Ренийского музея Галина Маратаева, — А мы, в свою очередь, к юбилею музея подготовили информацию обо всех населенных пунктах мира под названием «Рени». Как известно, во Вселенной есть малая планета, которой дано имя нашего города, но мы впервые узнали, что в Тихом океане есть остров Рени, в Греции — курортный поселок Рени, в Южной Корее — село Рени, а в Индии — аж три населенных пункта с аналогичным названием. Они такие маленькие, что не на всех картах обозначены, но являются тезками нашего города.

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