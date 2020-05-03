Полезные советы: очистить раковину до блеска?

Для того чтобы ваша раковина сверкала, как новая, за ней необходимо ухаживать и периодически очищать от загрязнений. А вот как сделать это правильно, мы вам сейчас расскажем.

Раковина из нержавейки

Любые изделия из нержавейки можно очистить картофельным крахмалом или водой, в которой варился картофель. Также можно использовать специальные таблетки для посудомоечных машин. Наполните раковину горячей водой и бросьте туда таблетку. Раствор поможет размягчить грязь и жирные пятна на поверхности раковины. После очищения от основных загрязнений, протрите мойку уксусом для блеска и дезинфекции.

Керамическая раковина

Для такого вида раковины подойдут любые порошкообразные или жидкие вещества. Помимо этого, для чистки керамической поверхности можно применить «Белизну». Из нее следует сделать раствор: на 1 л воды взять 100 мл жидкости. Избавиться от появившейся ржавчины и иных минеральных осадков можно при помощи уксуса. В этом случае пригодятся бумажные полотенца или салфетки. Намоченную в уксусе бумагу нужно приложить на грязные места и снять примерно через полчаса.

Фаянсовая раковина

Чистить фаянс достаточно легко, так как здесь могут быть пригодны самые разнообразные моющие средства, даже обычный стиральный порошок. Если раковина требует серьезной чистки, то можно обойтись следующим способом: наполните ее горячей водой, закрыв сливное отверстие, добавьте стакан отбеливателя, и оставьте в таком виде на один час. После чего слейте воду, и вымойте поверхность. Удалить с фаянса желтые пятна или ржавчину можно перекисью водорода вместе со спиртом.

Раковина из искусственного камня

Удалить пятна на раковине из искусственного камня можно при помощи обычной зубной пасты. Нанесите ее на мочалку и аккуратно обработайте пятно. Затем воспользуйтесь специальной полиролью для искусственного камня. Остатки чая, кофе или газированных напитков в такую раковину лучше не выливать (особенно, если она светлая), иначе на нем останутся пятна.

Чистим раковину «Кока-колой»

Вылейте в раковину 1-2 литра напитка и дайте ему постоять от 40 минут до 1 часа. После чего вымойте мойку обычным моющим средством. Также газировка поможет избавиться от засора в сливной трубе.

Фото: keramis

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