Полезные советы: как ухаживать за бородой летом

Борода и усы – настоящий модный тренд среди молодежи и старшего поколения. Но чтобы растительность на лице держала форму и выглядела достойно, за ней нужно правильно ухаживать. Рассказываем, как делать это летом.

Мойте бороду. В летнее время мы чаще потеем, кожа и волосы активнее загрязняются, поэтому их нужно регулярно очищать. Лучше использовать специальный шампунь, который не будет пересушивать волосы. Также в народе известны средства ухода за усами и бородой. К примеру, отвар из засушенных цветов ромашки придаст жесткому волосу блеск и смягчит его. А вот раствор из яблочного уксуса сделает его более послушными: нужно смешать 50 граммов уксуса и 100 граммов теплой воды. Кроме того, не забывайте, что не стоит расчесывать бороду сразу после мытья.

Как приготовить отвар

Две столовые ложки цветов ромашки залить 200 г кипятка, дать настояться около 20 минут. На бороду, зону усов настой следует нанести перед последним ополаскиванием, оставить на три минуты, затем смыть.

Увлажняйте усы и бороду. Пользуйтесь маслом для бороды или бальзамом, которые не только питают и смягчают волосы, но и насыщают их полезными витаминами и элементами, улучшая внешний вид и состояние. Можно использовать оливковое масло или масло репейника. Для ухода достаточно трех-четырех капель.

Массируйте лицо. После каждого умывания нужно массировать лицо круговыми движениями. Массажные движения нормализуют кровоток и активизируют рост волос.

Регулярно подстригайте волоски. Если это первая стрижка бороды и усов — желательно, чтобы ее выполнил мастер. Затем поддерживайте форму самостоятельно, особенно летом.

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