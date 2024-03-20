Похождения Сталина после смерти или как в Рени сторож стрелял в вождя

Под покровом ночи

Суровая фигура Сталина в городе Рени появилась в 1949 году – памятник был установлен в честь 70-летия тирана. А уже через четыре года Сталин умер, за чем последовало развенчание культа.

Памятник в Рени был демонтирован только в 1962 году, нечаянным свидетелем чего стал другой краевед — Ярослав Козырь: тем поздним вечером с девушкой он гулял по парку. Они увидели, как на вождя набросили трос, подняли автокраном и положили в кузов грузовика.

Скульптуру трехметровой высоты отвезли на окраину города — на хоздвор тарно-рыбного цеха.

Как дядя Вася в Сталина стрелял

За несколько часов до этого на том предприятии сторож дядя Вася (назовем его так) заступил на дежурство. Как всякий уважающий себя сторож, он взял к ужину чекушку первачка – и вскоре мирно спал, оглашая вверенную ему территорию виртуозным храпом. В это время и привезли памятник. Поставили в вертикальном положении, и уехали.

Часам к четырем дядя Вася проснулся и решил проявить бдительность. Обходя в предрассветных сумерках владенья свои, он увидел темный силуэт мужчины.

— Стой! Кто идет?!

Силуэт не отвечал. Стоял не шелохнувшись.

— Стой! Стрелять буду! – заорал перепуганный сторож, вскинув винтовку.

Мужская фигура хранила зловещее молчание. Тогда дядя Вася пальнул в сторону пришельца. Но тот, что называется, и глазом не моргнул!

Сторож подумал: перебрал первачка – уже мерещится, и пошел в сторожку досыпать, давая себе твердое мужское слово бросить пить.

Проснулся он, когда совсем рассвело и весело пели птички. Голова болела, на душе было скверно. Дабы избавиться от видения, которое стояло перед глазами, сторож еще раз пошел осмотреть территорию. И тут он увидел вождя! В которого ночью стрелял из винтовки!..

Пришедший через два часа напарник долго искал дядю Васю. Даже домой к нему сбегал — нигде его не было. Объявили розыск.

Дядю Васю нашли через несколько суток в соседнем молдавском селе: он прятался у знакомого в сарае, не смея высунуть нос на улицу — боялся, что его схватят чекисты за покушение на вождя.

Сталин умер – но панический страх еще жил.

Вождь в бытовых отходах

После этого случая памятник отвезли за город и положили. По нему скакали местные детишки, а однажды кто-то из взрослых выбросил рядом ведро мусора. У нас с этим так – только начни!

Памятник стал стремительно обрастать бытовыми отходами. Чтобы прекратить антисанитарию, было принято решение закопать его поглубже. Пригнали бульдозер, который выкопал глубокую яму. При этом присутствовала девочка Лиза, она и запомнила место.

Дом на памятнике

С тех пор прошло несколько десятилетий. Город разрастался, и на окраинах раздавали участки под застройку.

Когда Михаил Салабаш с помощью старожилов раскопал историю похождений памятника и мы вместе с Елизаветой Петровной — той девочкой Лизой — пошли искать «могилу», оказалось, что здесь уже – переулок Тихий, а на месте «захоронения» стоит симпатичный двухэтажный домик.

Постучались в калитку. Когда хозяин вышел, мы задали вопрос, который поверг его в недоумение: а к вам Сталин по ночам во сне не приходит?

Мужчина знать не знал, что находится под фундаментом его дома.

Мощный пьедестал для небольшого бюста Кобзарю

На пьедестале, где когда-то стояла скульптура деспота, затем был установлен другой авторитарный вождь. Уже в годы независимости Украины молодежь похулиганила – накинули на скульптуру трос и дернули машиной.

Семь лет назад на пьедестале был установлен и торжественно открыт бюст Кобзарю.

Гости города нередко задаются вопросом: зачем для такого бюста соорудили столь мощный пьедестал? Приходится рассказывать всю историю.

Читайте также: Как жила Одесса при Сталине в раннем СССР