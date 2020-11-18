В начале ноября министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что «Укрзалізниця» готова возобновить продажу билетов на поезда в шахматном порядке и на 50% заполняемости вагона. Такая норма была введена 1 июня, когда Украина начала выходить из карантина. С 3 июля эта система была отменена. С тех пор ведомства, следящие за здоровьем граждан, издают циркуляры для введения ограничений на железнодорожном транспорте, дабы сократить распространение коронавирусной инфекции. Давайте посмотрим, как соблюдают данные меры на примере маршрута «Одесса – Киев – Львов – Одесса», который в начале ноября преодолела наша журналистка Юлия Сущенко.

Путешествие начинается с вокзала

Как театр начинается с вешалки, так и забота о вашем здоровье во время путешествия начинается с вокзала. Одесский железнодорожный вокзал был закрыт с 17 марта по 1 июня. После возобновления работы были закрыты боковые входы на перроны, а на центральном всем входящим измеряли температуру и напоминали о необходимости ношения маски.

Такие меры создавали изрядные неудобства пассажирам, так как через узкие двери не могли быстро пройти несколько сотен людей с багажом. Дистанцию в полтора метра соблюдать было также невозможно – в таком случае хвост очереди доходил бы до конца перрона.

Через несколько месяцев от этой практики решили отказаться, и сейчас на вокзал можно попасть совершенно свободно – с любого из трех входов. Вас не задержат измерением температуры, а про необходимость ношения масок напомнят лишь с помощью часто повторяющегося объявления из громкоговорителя.

Другое дело на главном вокзале страны Киев-Пассажирский – тут вам измерят температуру, а на столике перед медицинским контролем стоит дезинфицирующая жидкость. Однако на перроны, где производят посадку на поезда, можно попасть через подземные переходы. В этом случае вы пройдете без «ковидных» процедур.

Во Львове на главном входе также сидит дежурный «измеритель» температуры всем входящим. Но на первый перрон можно спокойно пройти с улицы.

Полная загрузка вагона, несмотря на рост заболеваемости

Загрузка вагона на 50% и шахматная рассадка пассажиров в какой-то степени были логичны. Ведь вагон – место повышенной концентрации людей. Например, размер купе в купейном вагоне или СВ – всего четыре квадратных метра, то есть по метру на человека. Но это ударило по карману перевозчика. И несмотря на то, что статистика заболеваемости коронавирусом продолжала расти, с середины июля в продаже появились все 100% мест в поездах.

Другие рекомендации Минздрава выполняются. Так, при посадке проводник, который стоит на перроне в маске и в резиновых перчатках, измерит вашу температуру, причем не только пассажиру, но и провожающему, если он заходит в вагон. А вот во время самой поездки в поездах «Киев – Львов» и «Львов – Одесса» проводников мало заботит здоровье пассажиров. Сами они по-прежнему находятся в масках, а как едут пассажиры, им все равно.

По-другому обстоят дела в поезде Интерсити «Одесса – Киев». На весь поезд два проводника, которые проверяют билеты и температуру уже после того, как состав тронулся. И если из Одессы до Винницы вагоны заполнены примерно вполовину – на три четверти, то после Винницы они загружаются под завязку.

Конечно, это не час пик в наших маршрутках, но ни о каком соблюдении социальной дистанции речи уже не идет. Но проводники в вагонах Интерсити регулярно проходят по салону и просят пассажиров надеть маски. И это действует.

В вагонах стало чище, но кофе не выпьешь

В докарантинные времена, пожалуй, основной претензией к работе «Укрзалізниці» со стороны пассажиров было несоблюдение чистоты. На мой субъективный взгляд, сейчас в вагонах стало гораздо чище. В поездах «Киев – Львов» и «Львов – Одесса» мне попались новые вагоны с розетками в купе и вакуумными туалетами. В кабинках есть мыло, туалетная бумага и санитайзеры.

Чище стало и в самих вагонах, на окнах вместо занавесочек – роллеты, а с пола окончательно убрали пыльные коврики и половики. Третий вагон фирменного поезда №12 «Львов – Одесса» стал для меня эталонным. Там даже на резинках вокруг стекол не было пыли, проводница называла всех «солнышками», а белье было сухим! Оба состава, которыми я ездила, принадлежат Львовской железной дороге.

А вот с кофе-чаем в наших поездах сейчас беда. Автоматы по продаже напитков не работают, кипятка нет. Более того, и у проводника ночного поезда теперь ничего не купишь.

В Интерсити введена услуга покупки пол-литровой бутылки воды при покупке электронного билета. Правда, в этом случае бутылочка дешевой минералки выльется вам в дополнительные 20 гривен. Воду, после проверки билетов, вам выдаст проводник.

Кстати, буфеты в поездах Интерсити работают по-разному. В некоторых поездах закрыты, так как находятся в середине вагона. А вот в направлении Киев – Харьков, где курсируют более комфортные поезда «Хюндай», буфеты работают, так как находятся в отдельном от пассажиров отсеке. Но запускают одновременно не более двух человек.

Безопасность в поездах – что изменилось?

Изменилось ли что-то после громкого нападения на пассажирку поезда «Мариуполь – Киев»? «Укрзалізниця» тогда объявила, что в качестве эксперимента вводится военизированное патрулирование десяти поездов. И действительно, при посадке на поезд «Киев – Львов» я видела двух человек в форме и с оружием, которые, как оказалось, теперь охраняют пассажиров. Почему это всего лишь эксперимент и когда он станет правилом – неизвестно.

При этом в купе проводника в новых вагонах установлены камеры, которые охватывают места общего пользования. Такими же камерами оборудованы поезда Интерсити «Одесса – Киев». Но в этом поезде на шесть вагонов только два проводника. И, конечно, в случае появления бушующего пассажира навряд ли они смогут его успокоить – лишь вызвать полицию на ближайшую станцию.

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Ранее мы публиковали: Билеты на Интерсити существенно подешевели