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Поездки на поезде этой осенью: тест-драйв от журналиста “Одесской жизни”

Поездки на поезде этой осенью: тест-драйв от журналиста “Одесской жизни”

В начале ноября министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что «Укрзалізниця» готова возобновить продажу билетов на поезда в шахматном порядке и на 50% заполняемости вагона. Такая норма была введена 1 июня, когда Украина начала выходить из карантина. С 3 июля эта система была отменена. С тех пор ведомства, следящие за здоровьем граждан, издают циркуляры для введения ограничений на железнодорожном транспорте, дабы сократить распространение коронавирусной инфекции. Давайте посмотрим, как соблюдают данные меры на примере маршрута «Одесса – Киев – Львов – Одесса», который в начале ноября преодолела наша журналистка Юлия Сущенко.

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Путешествие начинается с вокзала

Как театр начинается с вешалки, так и забота о вашем здоровье во время путешествия начинается с вокзала. Одесский железнодорожный вокзал был закрыт с 17 марта по 1 июня. После возобновления работы были закрыты боковые входы на перроны, а на центральном всем входящим измеряли температуру и напоминали о необходимости ношения маски.

Такие меры создавали изрядные неудобства пассажирам, так как через узкие двери не могли быстро пройти несколько сотен людей с багажом. Дистанцию в полтора метра соблюдать было также невозможно – в таком случае хвост очереди доходил бы до конца перрона.

Через несколько месяцев от этой практики решили отказаться, и сейчас на вокзал можно попасть совершенно свободно – с любого из трех входов. Вас не задержат измерением температуры, а про необходимость ношения масок напомнят лишь с помощью часто повторяющегося объявления из громкоговорителя.

одесский вокзал вход

Вход на Одесский вокзал

Другое дело на главном вокзале страны Киев-Пассажирский – тут вам измерят температуру, а на столике перед медицинским контролем стоит дезинфицирующая жидкость. Однако на перроны, где производят посадку на поезда, можно попасть через подземные переходы. В этом случае вы пройдете без «ковидных» процедур.

киевский вокзал карантин

Измерение температуры при входе на Киевский вокзал

Во Львове на главном входе также сидит дежурный «измеритель» температуры всем входящим. Но на первый перрон можно спокойно пройти с улицы.

вокзал Львов контроль

Контроль на входе на Львовский вокзал

Полная загрузка вагона, несмотря на рост заболеваемости

Загрузка вагона на 50% и шахматная рассадка пассажиров в какой-то степени были логичны. Ведь вагон – место повышенной концентрации людей. Например, размер купе в купейном вагоне или СВ – всего четыре квадратных метра, то есть по метру на человека. Но это ударило по карману перевозчика. И несмотря на то, что статистика заболеваемости коронавирусом продолжала расти, с середины июля в продаже появились все 100% мест в поездах.

Другие рекомендации Минздрава выполняются. Так, при посадке проводник, который стоит на перроне в маске и в резиновых перчатках, измерит вашу температуру, причем не только пассажиру, но и провожающему, если он заходит в вагон. А вот во время самой поездки в поездах «Киев – Львов» и «Львов – Одесса» проводников мало заботит здоровье пассажиров. Сами они по-прежнему находятся в масках, а как едут пассажиры, им все равно.

контроль в поезде Львов-Одесса

Контроль при посадке в поезд Львов – Одесса

По-другому обстоят дела в поезде Интерсити «Одесса – Киев». На весь поезд два проводника, которые проверяют билеты и температуру уже после того, как состав тронулся. И если из Одессы до Винницы вагоны заполнены примерно вполовину – на три четверти, то после Винницы они загружаются под завязку.

Конечно, это не час пик в наших маршрутках, но ни о каком соблюдении социальной дистанции речи уже не идет. Но проводники в вагонах Интерсити регулярно проходят по салону и просят пассажиров надеть маски. И это действует.

В вагонах стало чище, но кофе не выпьешь

В докарантинные времена, пожалуй, основной претензией к работе «Укрзалізниці» со стороны пассажиров было несоблюдение чистоты. На мой субъективный взгляд, сейчас в вагонах стало гораздо чище. В поездах «Киев – Львов» и «Львов – Одесса» мне попались новые вагоны с розетками в купе и вакуумными туалетами. В кабинках есть мыло, туалетная бумага и санитайзеры.

Чище стало и в самих вагонах, на окнах вместо занавесочек – роллеты, а с пола окончательно убрали пыльные коврики и половики. Третий вагон фирменного поезда №12 «Львов – Одесса» стал для меня эталонным. Там даже на резинках вокруг стекол не было пыли, проводница называла всех «солнышками», а белье было сухим! Оба состава, которыми я ездила, принадлежат Львовской железной дороге.

А вот с кофе-чаем в наших поездах сейчас беда. Автоматы по продаже напитков не работают, кипятка нет. Более того, и у проводника ночного поезда теперь ничего не купишь.

В Интерсити введена услуга покупки пол-литровой бутылки воды при покупке электронного билета. Правда, в этом случае бутылочка дешевой минералки выльется вам в дополнительные 20 гривен. Воду, после проверки билетов, вам выдаст проводник.

Кстати, буфеты в поездах Интерсити работают по-разному. В некоторых поездах закрыты, так как находятся в середине вагона. А вот в направлении Киев – Харьков, где курсируют более комфортные поезда «Хюндай», буфеты работают, так как находятся в отдельном от пассажиров отсеке. Но запускают одновременно не более двух человек.

интерсити киев-харьков

Интерсити Киев – Харьков: буфет работает

Безопасность в поездах – что изменилось?

Изменилось ли что-то после громкого нападения на пассажирку поезда «Мариуполь – Киев»? «Укрзалізниця» тогда объявила, что в качестве эксперимента вводится военизированное патрулирование десяти поездов. И действительно, при посадке на поезд «Киев – Львов» я видела двух человек в форме и с оружием, которые, как оказалось, теперь охраняют пассажиров. Почему это всего лишь эксперимент и когда он станет правилом – неизвестно.

При этом в купе проводника в новых вагонах установлены камеры, которые охватывают места общего пользования. Такими же камерами оборудованы поезда Интерсити «Одесса – Киев». Но в этом поезде на шесть вагонов только два проводника. И, конечно, в случае появления бушующего пассажира навряд ли они смогут его успокоить – лишь вызвать полицию на ближайшую станцию.

Фото автора

Ранее мы публиковали: Билеты на Интерсити существенно подешевели

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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