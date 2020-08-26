Пассажирский поезд Одесса-Киев будет курсировать под охраной

“Укрзализныця” взяла под охрану пассажирские поезда на 10 маршрутах. Во время рейсов их будет будет охранять собственная военизированная охрана железнодорожной компании.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Речь идет о таких поездах: №10/9 Мариуполь-Киев; №29/30 Киев-Ужгород; №38/37 Киев-Запорожье; №49/50 Киев-Трускавец; №63/64 Харьков-Киев; №79/80 Днепр-Киев; №92/91 Львов-Киев; №102/101 Киев-Херсон; №106/105 Одесса-Киев; №136/135 Киев-Покровск.

Напомним, что об охране в поездах заговорили, когда одну из пассажирок поезда Мариуполь- Киев избил и пытался изнасиловать попутчик.

“Одесская жизнь” в связи с этим подробно объясняла, как защитить себя в поездке по железной дороге.