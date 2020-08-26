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Пассажирский поезд Одесса-Киев будет курсировать под охраной

Пассажирский поезд Одесса-Киев будет курсировать под охраной

“Укрзализныця” взяла под охрану пассажирские поезда на 10 маршрутах. Во время рейсов их будет будет охранять собственная военизированная охрана железнодорожной компании. 

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Речь идет о таких поездах: №10/9 Мариуполь-Киев; №29/30 Киев-Ужгород; №38/37 Киев-Запорожье; №49/50 Киев-Трускавец; №63/64 Харьков-Киев; №79/80 Днепр-Киев; №92/91 Львов-Киев; №102/101 Киев-Херсон; №106/105 Одесса-Киев; №136/135 Киев-Покровск.

Напомним, что об охране в поездах заговорили, когда одну из пассажирок поезда Мариуполь- Киев избил и пытался изнасиловать попутчик.

“Одесская жизнь” в связи с этим подробно объясняла, как защитить себя в поездке по железной дороге.

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10 часов назад
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