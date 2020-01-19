Через 20-30 лет наша жизнь очень изменится: прогнозы ученых

Американский физик-теоретик японского происхождения Митио Каку на всемирном правительственном саммите, проходившем в Дубае, сделал прогноз о том, какое будущее ожидает нас через 20 лет. Речь шла о технологиях, которые затронут все сферы нашей жизни, вплоть до медицины и торговли.

Умные очки обучат и переведут

Изменения, которые заложили основу для невероятных технологий будущего, происходят уже сейчас. Ученые работают над созданием нанотехнологий и биотехнологий, а также искусственного интеллекта. Предполагается, что главным ресурсом грядущих времен станет информация. А так как человечество обладает слишком большим ее объемом, без искусственного интеллекта нам не справиться.

Компьютеры войдут в каждый дом, причем совершенно не в том виде, в каком они существуют сейчас. По-иному станет работать и интернет. Чтобы им пользоваться, достаточно будет специальных очков или контактных линз, на которые будет поступать вся необходимая информация. С помощью этих устройств можно будет общаться даже с теми, кто живет в других странах и говорит на другом языке. Линзы будут сами переводить и воспроизводить текст прямо на сетчатку глаза. Такие технологии повлияют и на обучение – оно будет все меньше зависеть от памяти, а бесконечный объем знаний будет доступен каждому.

Стены-смартфоны и космический туризм

Поход по магазинам станет совершенно другим – технологии преподнесут неприятный сюрприз любителям «активного шопинга». Чтобы приобрести любой товар, не нужно будет даже выходить из дома. Достаточно будет только скачать в интернете виртуальную модель товара и распечатать его на 3D-принтере. Путешествия также станут намного легче в буквальном смысле – человеку не потребуется багаж, так как все необходимое можно будет распечатать на 3D-принтере прямо в дороге.

Наши дома и квартиры станут компьютеризированными инструментами. Интерактивными будут даже обои, а стены превратятся в смартфоны или телевизионные экраны. Человек сможет не только менять интерьер в любое время по своему капризу, но и с помощью обоев общаться с нужными службами – например, обратиться к роботу-врачу или роботу-юристу.

В будущем можно будет забыть об авариях на дорогах, которые сегодня уносят сотни людских жизней. Через два-три десятка лет все автомобили будут самоуправляемыми, а движение не будет зависеть от «человеческого фактора». Увеличатся скорости, соответственно уменьшится и время путешествий из одной точки мира в другую. Обыденным станет и космический туризм.

Без операций и болезней

По мнению Каку, медицина приобретет практически безграничные возможности, а любые заболевания можно будет диагностировать на самых ранних стадиях. Будут созданы туалеты, способные сразу проводить химический анализ жидкостей тела и давать рекомендации по снижению вредных веществ в организме, а также сообщать о появлении раковых клеток.

Ампутированные или травмированные части тела можно будет распечатать из собственных клеток на 3D-принтере. Интернет и человеческий мозг будут взаимодействовать настолько тесно, что мы сможем обмениваться по сети эмоциями, чувствами, воспоминаниями, а также увидеть чужие сны.

После того как станет возможной оцифровка личности, изменят свой вид и библиотеки. В будущем, придя в библиотеку, вместо того чтобы брать книгу об известном человеке, вы сможете поговорить с его голограммой.

Приблизится решение самого животрепещущего вопроса современности – увеличения продолжительности жизни. Созданный искусственный интеллект сможет сравнить ДНК миллиардов людей и вычислить, в каких генах происходит старение. А это позволит создать лекарство от старости, и человек сможет избавиться от страха болезней и смерти.

Кого заменят роботы?

От глобальных технологических изменений больше всего пострадают те, чья работа заключается в повторении одних и тех же действий. Им на смену придут роботы. Однако эти умные машины не могут заниматься низкоквалифицированным трудом (сортировать мусор, делать мелкий ремонт по дому) и искусством, а также деятельностью, связанной со взаимодействием людей, например, в адвокатской работе.

Фото: coincripto.net

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