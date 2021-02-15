Как чистили от снега старую Одессу: обнародован уникальный документ (фото)

Одесский краеведческий музей опубликовал на своей странице в Facebook уникальный документ 1892 года. В нем говорится о правилах расчистки от снега одесских улиц: тротуаров и проезжей части, площадей и дворов. Примечательно, что все действия дворников четко регламентированы с точностью до сантиметра.

Приводим текст документа полностью (орфография сохранена).

Обязательное постановление об очистке улиц, площадей и дворов от снега

1) Очистка от снега улиц, площадей и тротуаров с обочинами в городе и его предместьях лежит на обязанности владельцев домов и незастроенных участков на протяжении их владений, при чем улица должна быть очищаема до середины ее, а площадь – на расстоянии трех саженей (6,4 метров – ред.) от линии обочины. Равным образом к обязанности домовладельцев относится очистка от снега дворов при домах.

Примечание 1. Городская Управа составляет ежегодно расписание тех улиц и площадей, для которых соблюдение настоящего постановления не обязательно, и представляет это расписание на утверждение Г. Одесского Градоначальника.

Примечание 2. На рельсовых путях конно-железных дорог с полосами мостовой шоссе, тротуаров, обочин и грунтовых улиц с 0,33 сажени (0,7 метра – ред.) с каждой стороны пути, очистка от снега, согласно контракту с обществом конно-железных дорог, лежит на обязанности этих дорог, администрация коих должна также исполнять в точности утвержденный Г. Одесским Градоначальником 29 апреля 1900 г., обязательные постановления Одесской Городской думы (§§ 2, 3, 4 и 5) о содержании конно-железных дорог в Одессе и о пользовании ими, а потому в означенных в настоящем примечании пределах владельцы домов и незастроенных участков освобождаются от очистки снега.

2) По выпадении снега, последний должен быть счищаем вдоль бордюров мостовых на пространстве около аршина, при чем этой полосе должен быть, по возможности, дан вид пологого лотка. Решетки у водоприемных колодцев должны постоянно очищаться от снега. Счищаемый снег должен складываться конусами на обочинах мостовой, а если имеются на обочине деревья, то вокруг них, впредь до вывозки его, по распоряжению Г. Градоначальника, в указанные Городскою Управою места.

3) Ходовая полоса тротуара очищается немедленно по выпадении снега, в каком бы количестве снег ни находился на ней. Дворы при домах очищаются от снега в том случае, если сметание снега сопряжено с образованием во дворе куч, препятствующих свободному движению экипажей или повозок. Чистый снег должен быть вывозим из двора на обочину тротуара, прилегающую к этому двору. Снег, снятый с ходовой полосы тротуара и вывезенный из двора, складывается на обочине мостовой таким же образом, как это указано в пункте втором, т. е. конусами, и если имеются деревья, то вокруг них.

4) Во дворах, имеющих канализацию, разрешается иметь таялки для снега с тем, чтобы вода не вытекла на улицу и не разливалась по всему двору, а направлялась непосредственно в люки.

5) Чистый снег, сложенный в правильные кучи, или конусы на обочинах, может оставаться в таком виде до совершенного разстаяния.

6) Если на этих кучах появятся какие-либо нечистоты, то таковые, вместе со слоем загрязненного снега, убираются, как и вообще всякий сор с улицы и тротуара.

Данное постановление было составлено Одесскою Городскою Думою, согласно 2 п. ст. 108 Город. Полож. 1892 г., и издано, на основании ст. 110 того же Положения, порядком, определенным ст. 424 т. 2 Общ. Губ. Учр. св зак. изд. 1892 года.

Фото: Одесский историко-краеведческий музей

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