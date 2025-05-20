Прежде всего позвоните в банк, чтобы оператор проверил ваши данные. Также вы можете их посмотреть в мобильном приложении или на сайте банка. Если ваши реквизиты не изменились и у банка нет технических проблем с выплатами, обращайтесь за разъяснениями:

на «горячую линию» Кабмина – 15-45;

на электронную почту Министерства социальной политики – [email protected];

в офис уполномоченного по вопросам ВПО – +38 (066) 813-62-39;

лично – в местный орган соцзащиты или ЦНАП.

Могут ли выплаты вообще отменить?

Нет. Все соцвыплаты заложены в государственный бюджет, и они обязательно будут выплачены. Прекратить выплаты могут только в исключительных случаях – например, если семья переехала в другой населенный пункт и не сообщила об этом в орган соцзащиты, а также по другим причинам, предусмотренным законодательством.

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