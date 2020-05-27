Почему парфюм «не звучит»: 6 ошибок при нанесении духов

Представим ситуацию: вы купили желанный флакончик духов. Вспоминая поэтические описания пирамиды, великолепные отзывы на сайте и чарующий аромат полоски-тестера, вы уже предвкушаете, как будет раскрываться композиция на вашей коже. Но… ничего ожидаемого не происходит: ни обещанной стойкости, ни будоражащих нот, а то и вовсе другой запах. Не спешите винить недобросовестного производителя или продавца — возможно, вы просто неправильно нанесли парфюм.

Растирать духи на коже

Пшикнули на запястье, растерли и еще потерли за ушами и на шее — так наносят парфюм многие, не подозревая, что тем самым рушат ольфакторную пирамиду. Трение нагревает кожу, и это изменение способно повлиять на структуру запаха, особенно на верхние и средние ноты. Нужно, чтобы спирт-растворитель испарился естественным путем — только так духи покажут свой истинный характер.

Наносить парфюм на сухую кожу

Запах лучше всего цепляется за влажную кожу с расширенными порами, а с сухой улетучивается намного быстрее. Поэтому в идеале духи лучше наносить после душа на влажноватую кожу с нанесенным кремом без запаха. Существует лайфхак, как повысить стойкость духов: брызнуть на кожу, дождаться, пока парфюм «усядется», и смазать место косметическим вазелином.

Какофония запахов

Не слышите на себе нежные цветочные духи? Причиной тому могут быть яркие отдушки других косметических средств. Аромат геля для душа выветривается довольно быстро, чего не скажешь про ароматизированные лосьоны для тела, шампуни и спреи для волос. А настоящий кошмар парфюмера — благоухающий дезодорант. Хуже — только полное отсутствие антиперспиранта, запах пота и немытого тела. Как избежать проблемы? Искать продукты со слабо выраженными ароматизаторами или же приобрести парфюмированную серию одной коллекции.

Распылять духи на волосы и одежду

В смысле ошибка, это же совет! — могут удивиться многие. Однако эта хитрость не так однозначна. Во-первых, в составе парфюмов содержится спирт, который сушит волосы и оставляет пятна на одежде. Во-вторых, синтетические ткани могут вступить в реакцию с компонентами парфюма и исказить запах до неузнаваемости.

Ожидать от продукта невозможного

Если вы приобрели туалетную воду, то не удивляйтесь, если ее аромат выветрится за пять часов — такова особенность этого вида парфюмерной продукции. То же касается и семейства аромата: травяные ноты улетучиваются куда быстрее, чем амбровые или древесные. Поэтому выбирая Salvatore Ferragamo в EVA или в другом онлайн-магазине, изучите описание и уточните вид продукта.

Нарушать парфюмерный этикет

Вы с утра обильно надушились новым восточным парфюмом, только вот коллеги не спешат восторгаться, а предлагают открыть окно. А потому что удушающие сладкие и тяжелые ароматы вовсе не предназначены для дня в маленьком офисе и вызывают не восхищение, а головную боль. Да, и обливаться парфюмом тоже не стоит. Меньше — лучше.

Бонус. Хранение парфюма имеет такое же значение, как и его правильное нанесение. Идеальное место — сухой уголок со стабильной комнатной температурой, защищенный от света. По возможности храните флакон в картонной упаковке. А влажная жаркая среда — враг стойкости и качества, поэтому из ванной комнаты коллекцию парфюмерии лучше унести.

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