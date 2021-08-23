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30 лет Независимости: звёзды, рекорды и победы Украины

30 лет Независимости: звёзды, рекорды и победы Украины

 За 30 лет Независимости Украины наши соотечественники отметились множеством рекордов, достижений и побед. Есть в нашей стране и свои звёзды, которые прославили Украину во всём мире. Есть и уникальные места, которыми мы имеем полное право гордиться.

 Уникальные места Украины

  • Станция метро «Арсенальная» в Киеве — самая глубокая в мире — 105 метров.
  • Крещатик — самая короткая центральная улица столицы в Европе. Ее длина — 1225 метров.
  • Площадь Свободы в Харькове — самая большая площадь Европы. Ее длина — 750 метров, ширина — 125 метров.
  • Самая протяженная набережная в Европе находится в Днепре. Ее длина — 30 километров.
  • По площади черноземов Украина занимает четвертое место в мире после России, США и Китая.
  • Всего шесть монастырей в мире имеют право называться лаврой. Три из них — украинские: Киево-Печерская, Святогорская и Почаевская лавры.

Киево-Печерская Лавра

 Рекорды и победы

  • В 1993 году украинский легкоатлет Сергей Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувшим выше шести метров в закрытых помещениях.
  • В истории независимой Украины первую золотую медаль на Олимпийских играх завоевала в 1994 году фигуристка Оксана Баюл.
  • Наша пловчиха Яна Клочкова на Олимпийских играх в Сиднее установила мировой рекорд на дистанции 400 м и рекорд Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием.
  • В 2004 году украинский футболист Андрей Шевченко получил «Золотой мяч», став лучшим футболистом Европы.
  • Братья Владимир и Виталий Кличко произвели настоящий фурор в мире бокса. За их боями следили сотни миллионов зрителей по всему миру. В 2011 они владели всеми четырьмя поясами чемпионов мира в тяжелом весе.

Украина дважды выиграла международный конкурс «Евровидение». Первую победу стране принесла в 2004 году Руслана, а в 2016 году — Джамала.

Для наших читателей мы сделали «Звёздную карту Украины». Посмотрите, это очень интересно.

звездная карта

Жмите на картинку, чтобы увидеть в полном размере.

Ранее мы рассказывали о том, как менялась пенсия в Украине за 30 лет Независимости.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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