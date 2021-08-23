30 лет Независимости: звёзды, рекорды и победы Украины

За 30 лет Независимости Украины наши соотечественники отметились множеством рекордов, достижений и побед. Есть в нашей стране и свои звёзды, которые прославили Украину во всём мире. Есть и уникальные места, которыми мы имеем полное право гордиться.
Уникальные места Украины
- Станция метро «Арсенальная» в Киеве — самая глубокая в мире — 105 метров.
- Крещатик — самая короткая центральная улица столицы в Европе. Ее длина — 1225 метров.
- Площадь Свободы в Харькове — самая большая площадь Европы. Ее длина — 750 метров, ширина — 125 метров.
- Самая протяженная набережная в Европе находится в Днепре. Ее длина — 30 километров.
- По площади черноземов Украина занимает четвертое место в мире после России, США и Китая.
- Всего шесть монастырей в мире имеют право называться лаврой. Три из них — украинские: Киево-Печерская, Святогорская и Почаевская лавры.
Рекорды и победы
- В 1993 году украинский легкоатлет Сергей Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувшим выше шести метров в закрытых помещениях.
- В истории независимой Украины первую золотую медаль на Олимпийских играх завоевала в 1994 году фигуристка Оксана Баюл.
- Наша пловчиха Яна Клочкова на Олимпийских играх в Сиднее установила мировой рекорд на дистанции 400 м и рекорд Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием.
- В 2004 году украинский футболист Андрей Шевченко получил «Золотой мяч», став лучшим футболистом Европы.
- Братья Владимир и Виталий Кличко произвели настоящий фурор в мире бокса. За их боями следили сотни миллионов зрителей по всему миру. В 2011 они владели всеми четырьмя поясами чемпионов мира в тяжелом весе.
Украина дважды выиграла международный конкурс «Евровидение». Первую победу стране принесла в 2004 году Руслана, а в 2016 году — Джамала.
Для наших читателей мы сделали «Звёздную карту Украины». Посмотрите, это очень интересно.
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