30 лет Независимости: звёзды, рекорды и победы Украины

За 30 лет Независимости Украины наши соотечественники отметились множеством рекордов, достижений и побед. Есть в нашей стране и свои звёзды, которые прославили Украину во всём мире. Есть и уникальные места, которыми мы имеем полное право гордиться.

Уникальные места Украины

Станция метро «Арсенальная » в Киеве — самая глубокая в мире — 105 метров.

» в Киеве — самая глубокая в мире — 105 метров. Крещатик — самая короткая центральная улица столицы в Европе. Ее длина — 1225 метров.

самая короткая центральная улица столицы в Европе. Ее длина — 1225 метров. Площадь Свободы в Харькове — самая большая площадь Европы. Ее длина — 750 метров, ширина — 125 метров.

— самая большая площадь Европы. Ее длина — 750 метров, ширина — 125 метров. Самая протяженная набережная в Европе находится в Днепре. Ее длина — 30 километров.

в Европе находится Ее длина — 30 километров. По площади черноземов Украина занимает четвертое место в мире после России, США и Китая.

Украина занимает четвертое место в мире после России, США и Китая. Всего шесть монастырей в мире имеют право называться лаврой. Три из них — украинские: Киево-Печерская, Святогорская и Почаевская лавры.

Рекорды и победы

В 1993 году украинский легкоатлет Сергей Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувшим выше шести метров в закрытых помещениях .

. В истории независимой Украины первую золотую медаль на Олимпийских играх завоевала в 1994 году фигуристка Оксана Баюл .

. Наша пловчиха Яна Клочкова на Олимпийских играх в Сиднее установила мировой рекорд на дистанции 400 м и рекорд Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием.

на дистанции 400 м и на дистанции 200 м комплексным плаванием. В 2004 году украинский футболист Андрей Шевченко получил «Золотой мяч», став лучшим футболистом Европы.

став лучшим футболистом Европы. Братья Владимир и Виталий Кличко произвели настоящий фурор в мире бокса. За их боями следили сотни миллионов зрителей по всему миру. В 2011 они владели всеми четырьмя поясами чемпионов мира в тяжелом весе.

Украина дважды выиграла международный конкурс «Евровидение». Первую победу стране принесла в 2004 году Руслана, а в 2016 году — Джамала.

Для наших читателей мы сделали «Звёздную карту Украины». Посмотрите, это очень интересно.

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